Racing aseguró su presencia en los Cuartos de Final del Torneo Regional Amateur

En el Buglione Martinese, Racing aseguró su continuidad en el certamen organizado por el Consejo Federal y sigue en competencia en la Región Pampeana Sur.
El “Chaira” derrotó 2 a 1 a Atlético Mar del Plata y con un global de 3 a 2 accedió a los Cuartos de Final de la Región donde enfrentará a Deportivo Norte que eliminó a Embajadores.
Sebastián Álvarez había puesto en ventaja al equipo olavarriense Y Nadir Hadad con un golazo en la segunda parte marcaron para la “Estrellita”, pero antes del descanso Esteban De Olivera había anotado la igualdad transitoria.
Síntesis Racing – Atlético Mar del Plata:
Estadio: Buglione Martinese
Árbitro: Lautaro Paletta (Tandil)
Racing (2): Vivas; Tucker (Grigera), Álvarez, Martínez, G. Izaguirre; S. Izaguirre, Cevasco, Palmieri (Hadad), Mujica; Ordozgoiti (Galmez), Rojas (Kolman). DT- Roberto Tucker
Atlético Mar del Plata (1): Nieto; Di Mare, Rodríguez, Mediavilla, Algañaraz (Siete); Carriqueo, Lazcano (Cufré), Morales; Solís (Rodríguez), Goiguru; Vertiz. DT- Martín Quintas
Amonestados:
Expulsados:
Goles: 6´ PT Sebastián Álvarez (RAC); 41´ PT Esteban De Olivera (AMdP); 18´ ST Nadir Hadad (RAC)