Racing aseguró su presencia en los Cuartos de Final del Torneo Regional Amateur | Infoeme
Domingo 14 de Diciembre 2025 - 22:48hs
18°
Domingo 14 de Diciembre 2025 - 22:48hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 14 de Diciembre de 2025 | 21:23

Racing aseguró su presencia en los Cuartos de Final del Torneo Regional Amateur

En la tarde-noche del domingo, Racing venció a Atlético Mar del Plata y pasó de ronda en el Torneo Regional Amateur.

Fotos: Andrés Arouxet

En el Buglione Martinese, Racing aseguró su continuidad en el certamen organizado por el Consejo Federal y sigue en competencia en la Región Pampeana Sur.

 

El “Chaira” derrotó 2 a 1 a Atlético Mar del Plata y con un global de 3 a 2 accedió a los Cuartos de Final de la Región donde enfrentará a Deportivo Norte que eliminó a Embajadores.

 

 

Sebastián Álvarez había puesto en ventaja al equipo olavarriense Y Nadir Hadad con un golazo en la segunda parte marcaron para la “Estrellita”, pero antes del descanso Esteban De Olivera había anotado la igualdad transitoria.

 

Síntesis Racing – Atlético Mar del Plata:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Lautaro Paletta (Tandil)

Racing (2): Vivas; Tucker (Grigera), Álvarez, Martínez, G. Izaguirre; S. Izaguirre, Cevasco, Palmieri (Hadad), Mujica; Ordozgoiti (Galmez), Rojas (Kolman). DT- Roberto Tucker

Atlético Mar del Plata (1): Nieto; Di Mare, Rodríguez, Mediavilla, Algañaraz (Siete); Carriqueo, Lazcano (Cufré), Morales; Solís (Rodríguez), Goiguru; Vertiz. DT- Martín Quintas

Amonestados:

Expulsados:

Goles: 6´ PT Sebastián Álvarez (RAC); 41´ PT Esteban De Olivera (AMdP); 18´ ST Nadir Hadad (RAC)

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME