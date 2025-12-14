Desalojan un "after" en un campo de la Ruta 51: participaban unas 200 personas

Un "after" clandestino llevado a cabo en un campo ubicado a la altura del kilómetro 727 de la Ruta 51, jurisdicción Bahía Blanca, fue desalojado en la mañana de este domingo tras un operativo conjunto de la Policía y el área de Fiscalización municipal.

En el lugar se concentraron cerca de 200 personas. El evento contó incluso con un DJ y personal de seguridad privada en el ingreso, lo que dio cuenta de una importante organización.

De acuerdo al reporte de La Brújula 24, en el procedimiento intervinieron efectivos de Policía Vial, personal de Tránsito y agentes de Fiscalización, quienes avanzaron con el desalojo ordenado de los asistentes.

Los agentes de Fiscalización labraron el acta de infracción debido a que la propiedad no contaba con la habilitación necesaria para realizar este tipo de eventos.

Fuente y Fotos: La Brújula 24 de Bahía Blanca.