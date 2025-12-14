Liga Pre-Federal: Banco Provincia quedó a un paso de la Liga Federal | Infoeme
Domingo 14 de Diciembre 2025 - 22:45hs
18°
Domingo 14 de Diciembre 2025 - 22:45hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Provincial de Clubes
 - 14 de Diciembre de 2025 | 22:45

Liga Pre-Federal: Banco Provincia quedó a un paso de la Liga Federal

Entre sábado y domingo, la Zona Norte de la Liga Pre-Federal Bonaerense y fue con derrota en tercer partido para Banco Provincia. Santa Rosa juega por el último lugar del podio en Entre Ríos.

Foto: prensa Banco Provincia

En La Plata, se definió otro de los equipos que jugarán en la Liga Federal y fue con derrota para el elenco con presencia local.

 

Banco Provincia no pudo hacer valer su localía y en el Polideportivo Víctor Nethol del “Lobo”, cayó en tercer partido ante Club Ciudad de Campana.

 

Cerrando su participación y quedando a un paso de lograr la plaza a la Liga Federal, en la noche del domingo, platense cayó 77 a 62 ante Ciudad de Campana, luego de haber igualado la serie 24 horas antes con un ajustado triunfo por 78 a 77.

 

El olavarriense y capitán, Francisco Méndez había sumado 7 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero en el segundo juego de la serie definitoria y cerró su participación con 9 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.

 

Por otro lado, Santa Rosa inició la serie por el último lugar del podio y en el primer partido, venció a Regatas por 88 a 72 en condición de visitante.

 

Mauricio Pane fue la figura de la noche del sábado con 27 puntos para ser el goleador del partido, 5 rebotes y 2 asistencias en 31:19 minutos en la cancha.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME