Liga Pre-Federal: Banco Provincia quedó a un paso de la Liga Federal

En La Plata, se definió otro de los equipos que jugarán en la Liga Federal y fue con derrota para el elenco con presencia local.

Banco Provincia no pudo hacer valer su localía y en el Polideportivo Víctor Nethol del “Lobo”, cayó en tercer partido ante Club Ciudad de Campana.

Cerrando su participación y quedando a un paso de lograr la plaza a la Liga Federal, en la noche del domingo, platense cayó 77 a 62 ante Ciudad de Campana, luego de haber igualado la serie 24 horas antes con un ajustado triunfo por 78 a 77.

El olavarriense y capitán, Francisco Méndez había sumado 7 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero en el segundo juego de la serie definitoria y cerró su participación con 9 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.

Por otro lado, Santa Rosa inició la serie por el último lugar del podio y en el primer partido, venció a Regatas por 88 a 72 en condición de visitante.

Mauricio Pane fue la figura de la noche del sábado con 27 puntos para ser el goleador del partido, 5 rebotes y 2 asistencias en 31:19 minutos en la cancha.