Mateo Mendía volvió a casa: Loma Negra recibió al campeón | Infoeme
Domingo 14 de Diciembre 2025 - 14:44hs
25°
Domingo 14 de Diciembre 2025 - 14:44hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  deportes
 |  Inferiores AFA
 - 14 de Diciembre de 2025 | 13:02

Mateo Mendía volvió a casa: Loma Negra recibió al campeón

Un importante número de vecinos de Villa Alfredo Fortabat se dio cita para recibir al capitán y campeón de Boca Juniors.

En la noche del pasado jueves, Boca Juniors se consagró como el mejor equipo del 2025 en la División Reserva y este domingo, el futbolista olavarriense tuvo su recibimiento en la Ciudad.

 

Mateo Mendía llegó a Villa Alfredo Fortabat por el receso festivo y fue con recibimiento por parte de los vecinos.

 

 

El futbolista surgido en Loma Negra, fue uno de los emblemas del “Xeneize” en la categoría para, primero, ser campeón del Torneo Clausura y luego, levantar la “Copa de Campeones”.

 

En autobomba y con mucha fiesta azul y oro, Mateo Mendía fue recibido por vecinos y vecinas en el mediodía del domingo.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME