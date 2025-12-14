Mateo Mendía volvió a casa: Loma Negra recibió al campeón

En la noche del pasado jueves, Boca Juniors se consagró como el mejor equipo del 2025 en la División Reserva y este domingo, el futbolista olavarriense tuvo su recibimiento en la Ciudad.

Mateo Mendía llegó a Villa Alfredo Fortabat por el receso festivo y fue con recibimiento por parte de los vecinos.

El futbolista surgido en Loma Negra, fue uno de los emblemas del “Xeneize” en la categoría para, primero, ser campeón del Torneo Clausura y luego, levantar la “Copa de Campeones”.

En autobomba y con mucha fiesta azul y oro, Mateo Mendía fue recibido por vecinos y vecinas en el mediodía del domingo.