Torneo Regional Amateur: Embajadores y Estudiantes, eliminados

El certamen organizado por el Consejo Federal y que otorga ascensos al Torneo Federal A dejó a los primeros dos equipos olavarrienses fuera de competencia.

En el Tete Di Carlo, Embajadores perdió con Deportivo Norte por penales. Fue 3 a 1 en la definición, luego del triunfo 2 a 1 en los 90' y la igualdad 2 a 2 en la serie.

En un parejo duelo, los dirigidos por Fernando Di Carlo lograron la victoria que necesitaban para forzar la definición por penales, pero les faltó efectividad en la definición y se despidieron de la competencia.

Franco Fernández a los 8´ y Mateo Pino a los 71´ marcaron los goles del CEO, mientras que el empate transitorio había sido obra de Federico Sacher en contra de su propio arco a los 15´.

Arrancó decidido el elenco de Olavarría y se puso rápidamente en ventaja, pero en su mejor momento, la visita logró la igualdad y emparejó las acciones en el césped sintético del Tete Di Carlo.

Algunas aproximaciones de Sacher y del propio Fernández generaron peligro antes del descanso en el arco visitante, pero sin ser demasiado claros ante la pasividad ofensiva del “aurinegro” que sólo tuvo alguna individualidad de Astiz.

En el complemento, se vieron acciones fraccionadas, poco peligro sobre los arcos y mucho nerviosismo, hasta que Mateo Pino a los 71´ y con un violento remate desde muy lejos que le picó al arquero y se metió, generó la alegría del centenar de hinchas.

Las variantes no modificaron el desarrollo y en la definición por penales, los marplatenses contaron con la figura de Zapata que contuvo dos de los penales (el otro estrelló en el travesaño).

Fin de la temporada para Embajadores que hizo un gran desgaste, logró descontar el gol en contra y se despidió por la poca efectividad desde los 12 pasos.

Por otro lado, en Villa Gesell, Estudiantes terminó su participación ante Atlético Villa Gesell. Fue empate 0 a 0 en la ciudad balnearia y eliminación por 1 a 0 en el global.

Síntesis Embajadores – Deportivo Norte:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Mauro Echarren (Tandil)

Embajadores (2): Rizzi; Cuatrochio, Irusta (F. Gómez), Sacher, Moro; E. Gómez, Scipioni, Salamanca (Sacchi); Di Carlo (Pino), Fernández. DT- Fernando Di Carlo

Deportivo Norte (1): Zapata; Iriarte, Fernández (L. Fredes), Páez. E. Fredes; Rojas (Domeco), Sposato, Miori; Mascetti, Uhart, Astiz. DT-

Amonestados: Gómez, E., Scipioni (CEO); Fernández, Páez, Fredes, E., Sposato (DN)

Expulsados: No hubo

Goles: 8´ PT Franco Fernández (CEO); 15´ PT Federico Sacher e/c (DN); 26´ ST Mateo Pino (CEO)

Penales: Fernández anotó en Embajadores; Fredes, Miori, Páez convirtieron en Deportivo Norte. Areco (CEO) remató desviado. Zapata (DN) atajó los disparos de Carlucci y Pino (CEO)