El próximo martes se realizará un nuevo acto público de firma de escrituras

El Municipio de Olavarría, de manera conjunta con la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, realizará el próximo martes 16 de diciembre un nuevo acto público de firma de escrituras.

Se realizará desde las 13 horas, en el Salón Rivadavia, y en la oportunidad se firmarán 63 escrituras, de las cuales 61 corresponden a regularización y 2 a consolidación de dominio.

Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, dependiente de la Subsecretaría de Legal y Técnica, se informa que todos los beneficiarios deberán presentarse media hora antes del acto con DNI.

Citación

Aberasturi Eulogia Agustina // Abraham Sheila // Acuña Humberto Sebastián // Alberca José Luis – Acuña Claudia Mariela // Alzogaray José Luis – Ortiz Delfina Raquel // Angeloff Carlos Ezequiel // Arauz Miriam Azucena – Wagner Emilio Enrique // Benítez Marcelo // Bilbao Blanca Ana // Brizuela Estela Mary // Brun Juan Carlos – Medici Adelina Marcela // Cartelle Patricia Amparo // Carusso Braian Ezequiel // Castro Jonatan Eduardo // Cebrero Liliana Miriam // Coca Carina Sonia – Gayozo Centurión Fabio // Cordido Ramiro Simón // Cuccaresse Hugo Orlando – Angeloff Maria Florencia // Degenhart María Isabel // Della Rodolfa Hilda Miriam // Díaz Emma Raquel // Domínguez Andrés Hernán // Domínguez Lucas // Escaig Hugo Leandro // Estévez Silvia Piedad // Fredes José Luis (Arena Fallecio) // Gallo Andrea Elizabeth // Garro Herminda Emilce // Giacobino José María – Navarro Ana María // Gogorza Daiana Anahi // González Esteban – González Sebastián – González Diego // González Pablo Abraham // Gorosito Ernesto Antonio // Ibarra Rosana Haide // Jarrie Rosa Olga // Krell María Luz De Los Ángeles // Laborde Claudia Marcela // Leal Ángel Miguel // Lezcano Rosa Josefina – Ciappina Eduardo Fabián // López Mario Martin // Louge Osvaldo Omar Vicente // Lucini Mirta Mabel // Mapis Lucas Emanuel – Casenave Allende Ivonne Giselle // Marinangeli Elvira Celina // Martínez Andrea Verónica // Martínez Faustino Simón – Newbery Rosa Lilian // Martínez Luis Raúl // Martinoia María Cristina // Masala Andrés // Palacios Oscar Eduardo // Pezet Verónica Liliana // Pinzone Marta Susana // Prebustini Liliana Elizabeth – Saldumbide Carlos Daniel // Reguera María Angélica // Riva Ramírez Diego Antonio // Rojas Graciela Susana // Rojas Montenegro Justa Mariel // Saizar Irizar Elida Nilda // Schwindt Nora Mariel – Di Bello Cesar Rolando // Vivas Susana Mabel – Canosa Normando Lionel // Weigel Liliana Cristina // Zabala Blanca Zulema // Zapata Marta Elena – Zapata Pedro Nicasio

Por consultas o información acercarse a la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, en el Palacio San Martín (Rivadavia N° 2861), o comunicarse al Tel 440442 int. 1750.