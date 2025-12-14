Los resultados de Veteranos | Infoeme
Domingo 14 de Diciembre 2025
 14 de Diciembre de 2025

Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina hubo acción para las tres categorías de Veteranos.

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol Sénior sigue adelante con las definiciones y fue con mucha acción en diferentes escenarios.

 

En la categoría +42, se llevaron a cabo los encuentros de Cuartos de Final de Play-Off.

 

En +50 concluyó su Etapa Regular, con Pueblo Nuevo consagrándose ganador y asegurándose su presencia en la Final.

 

Por último, la división +56 disputó Semifinales, con festejos para Mariano Moreno y Carboneros que buscarán la consagración de la instancia de Play-Off.

 

Los resultados:

+42:

La Candela 2 (Pittaluga Ramiro, Velázquez Matías) – 0 Hinojo 

Club Mariano Moreno 1 (4) (Monzón Adrián) – 1 (3) (Landoni Marcelo) Loma Negra

San Martín 2 (Recci Fernando, Tresarrieu Sergio) – 1 (Lemma Cristian) El Provincial 

Ferro Sénior 1 (Miramon Guido) – 0 Deportivo Olavarría

 

+50:

Los Robles 0 – 3 (Dentaro Mauricio, Parma Hugo, Scipioni Gabriel) Carboneros

Peña de Boca 1 (Castro Omar) – 1 (Lima Fabián) Pueblo Nuevo 

La Candela 4 (Barrionuevo Leonardo, Draghi Walter, Cardillo Mariano, Di Carlo Luciano) – 1 (Vela Alejandro) Los Tigres

Truck Vial 1 (Castro Osvaldo) – 0 Amparo Castro

Agrupación Malvinas 2 (Rojas José) – 3 (Clark Carlos -2-, Flecha Esteban) Gomería El Pana

Libre: Metalúrgica Cabrera

 

+56:

Mariano Moreno 5 (Ivaldo Mario -2-, Ponce Pablo -2-, Pratula Hugo) – El Fortín

Carboneros 4 (Pedroso Carlos, Pérez Cesar -2-, Salvareschi Hugo) – 2 (Kuhn Néstor, Rosas Rubén) Hinojo

 

 

 

