Los resultados de Veteranos

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol Sénior sigue adelante con las definiciones y fue con mucha acción en diferentes escenarios.
En la categoría +42, se llevaron a cabo los encuentros de Cuartos de Final de Play-Off.
En +50 concluyó su Etapa Regular, con Pueblo Nuevo consagrándose ganador y asegurándose su presencia en la Final.
Por último, la división +56 disputó Semifinales, con festejos para Mariano Moreno y Carboneros que buscarán la consagración de la instancia de Play-Off.
Los resultados:
+42:
La Candela 2 (Pittaluga Ramiro, Velázquez Matías) – 0 Hinojo
Club Mariano Moreno 1 (4) (Monzón Adrián) – 1 (3) (Landoni Marcelo) Loma Negra
San Martín 2 (Recci Fernando, Tresarrieu Sergio) – 1 (Lemma Cristian) El Provincial
Ferro Sénior 1 (Miramon Guido) – 0 Deportivo Olavarría
+50:
Los Robles 0 – 3 (Dentaro Mauricio, Parma Hugo, Scipioni Gabriel) Carboneros
Peña de Boca 1 (Castro Omar) – 1 (Lima Fabián) Pueblo Nuevo
La Candela 4 (Barrionuevo Leonardo, Draghi Walter, Cardillo Mariano, Di Carlo Luciano) – 1 (Vela Alejandro) Los Tigres
Truck Vial 1 (Castro Osvaldo) – 0 Amparo Castro
Agrupación Malvinas 2 (Rojas José) – 3 (Clark Carlos -2-, Flecha Esteban) Gomería El Pana
Libre: Metalúrgica Cabrera
+56:
Mariano Moreno 5 (Ivaldo Mario -2-, Ponce Pablo -2-, Pratula Hugo) – El Fortín
Carboneros 4 (Pedroso Carlos, Pérez Cesar -2-, Salvareschi Hugo) – 2 (Kuhn Néstor, Rosas Rubén) Hinojo