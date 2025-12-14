El golf “Bataraz” disputó un multitudinario “Torneo de Perros” | Infoeme
El golf “Bataraz” disputó un multitudinario “Torneo de Perros”

Alrededor de 70 personas vivieron una jornada especial en el campo de golf del Club Estudiantes con la disputa del “Torneo de Perros”.

El golf del Club Atlético Estudiantes vivió un fin de semana verdaderamente especial con la realización del tradicional “Torneo de Perros” que permitió que muchos se animaran a dar sus primeros pasos en el golf en una jornada única.

 

Fue un día como pocas veces se vio en la cancha “albinegra”, con socios, amigos y nuevos participantes que se sumaron a una experiencia pensada para conocer el deporte y compartir un gran momento en familia y con amigos.

 

 

Los mentores de la jornada fueron jugadores del club que compiten durante toda la temporada.

 

Fuente: Prensa CAE

 

