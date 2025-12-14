Actividades culturales: qué hacer hoy domingo 14 de diciembre en Olavarría

En la jornada de este domingo se desarrollarán diferentes propuestas culturales, artísticas y recreativas en espacios de la ciudad y localidades.

Entre las actividades de agenda se destaca la presentación del Programa Municipal “Olavarría en Verano” que se realizará desde las 19 horas, en las escalinatas de Casa del Bicentenario, con la participación de la Orquesta Escuela Municipal, la Banda Escuela Municipal “Hugo Bazzano” y la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”, dirigida por el mtro. Diego Lurbe, y acompañada por Valentina Fernández y Agustín Begue en voz, el Ballet Folklórico Municipal y el Coro Estable de Tandil.

El evento será a beneficio de la “Parroquia San Vicente” y se podrá colaborar institución con la institución con dinero en efectivo a través de billeteras virtuales. A la par, se contará también con foodtrucks y cerveceros que acompañarán la jornada.

A continuación se detalla el cronograma de actividades para este domingo 14 de diciembre en Olavarría:

12 a 22 horas – Colonia Nievas – Fiesta del Vermut

El Municipio de Olavarría informa que este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la primera edición de la Fiesta del Vermut, la propuesta que semanas atrás debió postergarse debido a las condiciones climáticas. Se realizará desde las 12 horas, en Colonia Nievas, con entrada libre y gratuita. La propuesta es organizada por la tradicional Pulpería de la localidad y productores locales, con el acompañamiento del Municipio.

La invitación es abierta a toda la comunidad y desde la organización se detalló que la propuesta se extenderá hasta las 22 horas, en los predios tanto de la Pulpería como de la Sociedad de Fomento de la localidad.

Se contará además con la presencia de productores locales tales como Monos Sabios y Trinchera, además de la participación de emprendedores, artesanos y foodtrucks.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo y la Subsecretaría de Cultura, desde donde se entiende que este tipo de eventos constituye un aporte a la identidad pero también al movimiento económico de la región.

19 horas – Casa del Bicentenario – Apertura de “Olavarría en Verano”

El Municipio realizará este domingo 14 de diciembre la presentación oficial de la nueva temporada de “Olavarría en Verano”, el calendario de propuestas culturales, recreativas y deportivas que se prolongará durante todo el receso estival, con el objetivo de brindar a toda la comunidad actividades para todos los gustos y edades, para seguir disfrutando de nuestra ciudad y las localidades durante todo el año.

La invitación es para acercarse, a partir de las 19 horas, a las escalinatas de la Casa del Bicentenario, donde se desplegará un atractivo espectáculo organizado desde la Subsecretaría de Cultura y Educación.

La propuesta contará con la participación de la Orquesta Escuela Municipal, la Banda Escuela Municipal “Hugo Bazzano” y la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”, dirigida por el mtro. Diego Lurbe, y acompañada por Valentina Fernández y Agustín Begue en voz, el Ballet Folklórico Municipal y el Coro Estable de Tandil.

Se destaca además que el evento será a beneficio de la “Parroquia San Vicente”, institución con la que se podrá colaborar con dinero en efectivo mediante billeteras virtuales. A la par, se contará también con foodtrucks y cerveceros que acompañarán la jornada.

Se tratará del último concierto del año de la Sinfónica Municipal, que interpretará “La Pampa verde” con poesía de Hamlet Lima Quintana y música de Oscar Alem. La obra contiene arreglos corales de Eduardo “Chino” Correa, arreglos instrumentales de los músicos Oscar Alem, Diego Lurbe y Daniel Rodríguez.

“La Pampa Verde” no es solo una obra musical, es un viaje a las raíces de la pampa argentina, a la vida de sus habitantes, a sus costumbres y tradiciones. Compuesta entre 1972 y 1975 por el olavarriense Oscar Alem, con versos del poeta Hamlet Lima Quintana, esta obra nos transporta a un mundo de paisajes abiertos, cielos inmensos y personajes entrañables en forma de una cantata folclórica que recrea, a través de la música y la poesía, la vida, las imágenes y las vivencias de la llanura pampeana en el centro de la provincia de Buenos Aires.

20 horas – Teatro Municipal – La fábrica de santa – Un show musical

El próximo 14 de diciembre a las 20:00 hs, el Teatro Municipal se llenará de luz, color y emoción con “La Fábrica de Santa”, un espectáculo musical que invita a grandes y chicos a vivir la magia de la Navidad.

En esta encantadora historia, los alumnos, profesores y ayudantes, junto a Caty Weslate, nos transportarán al corazón del taller más mágico del mundo: ese lugar donde los sueños se construyen, los deseos se preparan y la ilusión nunca se detiene.

“La Fábrica de Santa” es mucho más que un show: es una experiencia que nos recuerda el valor de compartir, de creer y de mantener vivo el encanto que cada diciembre nos reúne. Con música, baile y momentos llenos de ternura, este espectáculo promete emocionar y despertar sonrisas en cada rincón del teatro.

Aunque nació en el corazón de Club del Sol, esta propuesta está pensada para todas las familias de Olavarría. Queremos invitarlas a que regalen esta experiencia de ilusión y alegría a sus niños.

Entradas (numeradas en plateas y palcos): $ 15500 plateas- $ 14500 sillas de palcos y pulman. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Horarios de espacios municipales

Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”

Martes a viernes de 8 a 13 horas.

Viernes, sábados y domingos de 18 a 21 horas.

Museo Municipal “Dámaso Arce”

Martes a viernes de 8 a 13 horas.

Viernes, sábados y domingos de 18 a 21 horas.

Centro Cultural Municipal “San José”

Lunes a viernes de 7 a 14 horas

Miércoles, jueves y viernes de 16 a 20 horas

Sábados y domingos de 18 a 21 horas.

Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”

Martes a viernes de 8 a 14 horas

Sábados, domingos y feriados de 18 a 20 horas.

Museos Municipales de los Pueblos

Miércoles, jueves y viernes de 9 a 15 horas,

Sábados, domingos y feriados de 15 a 18 horas.

Boletería del Teatro Municipal

Lunes a jueves de 7 a 17 horas

Viernes de 7 a 15 horas.

Días de espectáculo: hasta 2 horas antes de cada show.