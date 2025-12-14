Fue medalla de plata para Gonzalo Aman en el Sudamericano

Habiendo logrado el objetivo de la clasificación a la Americup U18, Argentina enfrentó a Brasil en la definición del Sudamericano y fue derrota para finalizar en el segundo lugar del podio.

La “albiceleste” cayó 98 a 77 ante Brasil en el clásico sudamericano que cerró la competencia que tuvo lugar en Asunción y finalizó subcampeona.

Nunca se sintió cómoda en la Final del certamen, Brasil tomó la delantera desde el inicio mismo del juego y con una importante ventaja se encargó de sostenerla mientras el reloj corría y la Selección agotaba variantes para intentar la heroica que no fue.

Gonzalo Aman cerró su primera presencia en el conjunto nacional con 15:59 minutos jugados con 3 puntos y 1 asistencia.