Torneo Regional Amateur: Ferro se despidió en Octavos de Final

Terminó el sueño de ascenso al Torneo Federal A para Ferro que no pudo sostener la ventaja y cayó en la revancha de los Octavos de Final.

El “Carbonero” perdió 3 a 1 ante Santa Rita en Las Piedritas y con un global de 3 a 2, quedó eliminado en los Octavos de Final de la Región Pampeana Sur del certamen que organiza el Consejo Federal.

Edgar Villán abrió el marcador para el equipo olavarriense, pero los locales dieron vuelta el resultado con goles de Federico Vasilchik y Alejo Ponzi en dos oportunidades.

Entre los ocho mejores del certamen Santa Rita enfrentará a Atlético Villa Gesell que aguantó 90 minutos la ventaja y eliminó a Estudiantes.