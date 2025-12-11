Nutrida agenda cultural para este fin de semana en Olavarría

Desde el Municipio de Olavarría se dan a conocer las diferentes propuestas culturales, artísticas y recreativas, que se desarrollarán, desde este jueves 11 al domingo 14 de diciembre, en los diferentes espacios de la ciudad y localidades, para disfrutar el fin de semana.

Entre las actividades de agenda se destaca la presentación del Programa Municipal “Olavarría en Verano” que se realizará este domingo 14 de diciembre, desde las 19 horas, en las escalinatas de Casa del Bicentenario, con la participación de la Orquesta Escuela Municipal, la Banda Escuela Municipal “Hugo Bazzano” y la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”, dirigida por el mtro. Diego Lurbe, y acompañada por Valentina Fernández y Agustín Begue en voz, el Ballet Folklórico Municipal y el Coro Estable de Tandil.

El evento será a beneficio de la “Parroquia San Vicente” y se podrá colaborar institución con la institución con dinero en efectivo a través de billeteras virtuales. A la par, se contará también con foodtrucks y cerveceros que acompañarán la jornada.

Mientras que el sábado 13 tendrá lugar la primera edición de la temporada 2025/2026 de “Atardecer de Feria”, desde las 19 horas, en el Centro Cultural Municipal “San José”.

En la oportunidad participarán más de 90 feriantes, entre emprendedores y artesanos, que ofrecerán una amplia variedad de productos y servicios en stands especialmente dispuestos para la ocasión. Además habrá música en vivo y un patio de comidas con foodtrucks y cerveza artesanal.

A continuación se detalla el cronograma de actividades para los próximos días:

Jueves 11 de diciembre

21:30 horas – Teatro Municipal – “Recreo- El Escondite del Tiempo“

Un show artístico de Pura Inspo Xperience. El espacio socio-cultural y académico Pura Inspo! presenta su show artístico 2025, titulado Recreo – “El Escondite del Tiempo”, en el Teatro Municipal de Olavarría.

La propuesta fusiona danza y teatro, invitando al público a sumergirse en una experiencia sensible y lúdica que nos conecta con una idea central: volver a los recuerdos de la niñez.

Más de un centenar de artistas en escena, de todas las edades, darán vida a una noche que combinan: movimiento, emoción y creatividad. El espectáculo invita a viajar por los recuerdos, la imaginación y la ternura que atraviesan nuestras infancias, en un recorrido artístico pensado para disfrutar en familia.

Con la dirección de Gonzalo Ortiz y Luciana Torregiani, y la participación de un equipo docente integrado por Braian Zambrana, Daiana Enseñat y Josefina Elichagaray, “Recreo” reafirma el compromiso de Pura Inspo! con la formación artística, la experimentación creativa y el desarrollo cultural de la comunidad.

Una propuesta única en la que se celebra el arte a través de la misma diversión que la de un recreo, una noche que los va a invitar a jugar a través del tiempo.

Entradas (numeradas en plateas y palcos): $ 15400 platea baja- $ 13200 platea alta – $ 13200 sillas de palcos- $ 11000 pullman. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Viernes 12 de diciembre

16:00 a 20:00 horas – Centro Cultural “San José” – XIV Encuentro Regional de Estudios Interdisciplinarios de los Pueblos al sur del Río Salado

Organizado por la Comisión Municipal de Estudios Interdisciplinarios de la Municipalidad del Partido de Olavarría, la Subsecretaría de Cultura y Educación, la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría, el 12 y 13 de diciembre se llevará a cabo la I Jornada del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría y el XIV Encuentro Regional de Estudios Interdisciplinarios de los Pueblos al Sur del Río Salado.

El mismo, se desarrollará en el auditorio del Centro Cultural “San José” y en la sala del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría IIAO (Riobamba 2949), con el propósito de generar un espacio académico para debatir problemáticas específicas, patrimoniales y éticas.

Desde los organizadores dieron a conocer el cronograma de ponencias:

Julio Merlo y Sara Ortelli – Investigaciones Arqueológicas e Históricas Post-Conquista (Inarhpos).

Gastón Errobidart y Malvina Lordi – Datación estimativa del Fuerte Blanca Grande en sus diferentes ocupaciones.

Pablo Ormazábal – En la rastrillada del mar a los salitrales.

María del Carmen Langiano – La Frontera Sur del siglo XIX a través de imágenes y documentos escritos

Receso: 30 min

Julio Merlo, Gaston Errobidart, Catalina Castellano, Juliana Martínez y Malvina Lordi – Artefactos arqueológicos en las proximidades del Fortín El Perdido: ¿ecos materiales de la batalla de San Jacinto (1855)?

Walter Daniel Jorge y Gonzalo Kette – El mundo araucano antes de la Conquista del Desierto.

María Inés del Águila, Victoria Corte, Hernán Pérriere, Johana Candelo, Daiana Mignogna y Mariana Vera – Salud e interseccionalidad en la Frontera Sur (s. XIX-XX). Abordaje interdisciplinar entre la historia y la antropología.

María Inés del Águila, Silvia Boggi, Manuela Calvo, Fernando Funaro, Estefanía Schegtel Torres y Ana Silva – “Les abrimos las puertas pero no les damos las llaves”. Fiestas de/en los pueblos. Turistificación y espectacularización de identidades frente a la crisis socioeconómica.

19 horas – Centro Cultural “San José” – Presentación de “Viajes” (nuevo lanzamiento de la editorial Escuela Ediciones)

Desde la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Sierras Bayas se invita a participar del lanzamiento de la editorial Escuela Ediciones con la presentación del segundo volumen de su catálogo: “Viajes” de Mario Arabito.

La presentación, con entrada libre y gratuita, será el 12 de diciembre, a las 19 horas, en el Centro Cultural San José y estará a cargo de la Arq. Agustina Carreira Neto y la Arq. Silvia Tellez.

Según cuenta su autor, la práctica del dibujo ha sido desde siempre para los arquitectos, la herramienta imprescindible para prefigurar, antes de su materialización, el objeto de su quehacer diario. Es decir, proyectos de edificios y de transformaciones urbanas.

También, los croquis ejecutados in situ permiten el reconocimiento y análisis de los lugares donde será implantada una obra.

Las imágenes digitales, renders y planos técnicos, han transformado hoy la manera de trasmitir la idea de un objeto que aún no existe. Pero el dibujo donde la mano ejecuta lo que la reflexión, la imaginación y el sentimiento, interactúan, no ha perdido su eficacia.

Los croquis presentados en esta publicación transmiten la voluntad de apropiación sobre un sitio, sea este paisaje natural o construido, urbano o rural. Se trata de registrar con precisión y síntesis los elementos que el ojo selecciona. De esto tratan estos dibujos de Mario Arabito, tomados de paisajes y lugares que por su calidad lo han cautivado.

Esta segunda publicación de Ediciones Escuela afirma la voluntad de divulgar la hermosa tarea de quienes integran, como profesores y alumnos, la Escuela Municipal de Arte de Sierras Bayas.

21:30 hs – Teatro Municipal – Staff LD Olavarría presenta: Somos

“Somos movimiento, Somos arte, Somos emociones, Somos magia”. Somos viajeros en el tiempo y por ello Staff LD Olavarría invita este 12 y 13 de diciembre a ser copiloto de nuestra aventura. Más de 170 alumnos en escena, 18 años de construcción en el mundo de la danza.

Bajo la dirección de Yesica Batista y Zaira Castañares.

Entradas (numeradas en plateas y palcos): $ 13200 plateas- $ 16500 sillas de palcos- $ 11000 pullman. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Sábado 13 de diciembre

14:30 a 17:00 horas – Centro Cultural “San José” – I Jornadas del IIAO

Juan Mesas y Rocío Pereyra – Brigadas de Salud Universitarias.

Leslie Giménez – “Algo más que la merienda”: repensar la noción de productividad desde el merendero “Compartiendo Amor” del MTE Olavarría.

Martina Olmos – La mediatización y judicialización de los procesos democráticos: las dos caras de una misma moneda.

Jazmín Hartmann – Transformaciones de los rituales funerarios en la ciudad de olavarría

Receso: 20 min

Leslie Giménez y Martina Olmos – “Cornamenta Viva”: del Matadero Municipal de Olavarría al Polideportivo Diego Armando Maradona.

Clara D’ Agata – Experiencia y aportes realizados a partir del trabajo en la beca de contraprestación de servicios del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIAO) y la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la Facultad de Ciencia Sociales.

Magali Aranzadi, Alma Rosales, Agustín Venzi, Clara D’ Agata y Jazmín Hartmann – El rol del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría en el desarrollo de la práctica socioeducativa “Puesta en valor del patrimonio cultural y paleontológico del Museo Etnográfico Dámaso Arce en Olavarría”.

17:30 a 18:30 horas: Panel de cierre “Ciencia, Justicia y comunidad. El rol de la antropología, las ciencias sociales y la universidad en las luchas locales por Memoria, Verdad y Justicia”. A cargo de Leandro Lora y Carmelo Vinci.

19 horas – Centro Cultural “San José” – Atardecer de Feria

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de “Atardecer de Feria”, la propuesta enmarcada en el calendario de “Olavarría en Verano” que tendrá este sábado la primera edición de la temporada 2025/26.

Organizado desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Coordinación de Economía Popular, y la Subsecretaría de Cultura y Educación se desarrollará este sábado 13 de diciembre, desde las 19 horas, en el Centro Cultural Municipal “San José”.

En las últimas horas concluyó la convocatoria a emprendedores, lo que dejó como resultado la confirmación de que participarán más de 90 feriantes, entre emprendedores y artesanos, que ofrecerán una amplia variedad de productos y servicios en stands especialmente dispuestos para la ocasión.

De esta manera, el Centro Cultural será el escenario perfecto para disfrutar de un atardecer único, acompañado además de música en vivo y un patio de comidas con foodtrucks y cerveza artesanal.

Atardecer de Feria es una propuesta que se ha incorporado al calendario local desde el inicio de la actual gestión municipal, generando un nuevo espacio de comercialización para la economía popular, pero también para el encuentro de la comunidad.

19 horas – Museo Hermanos Emiliozzi – Apertura de la Muestra de vehículos y objetos de Studebaker Drivers Club Latinoamérica

Al cumplirse 60 años del último Campeonato Argentino de TC obtenido por los hermanos Emiliozzi en el año 1965, el Municipio de Olavarria invita a la inauguración de una Muestra estática de vehículos y objetos de la marca Studebaker.

Dichos vehículos llegarán al Museo desde la organización del Studebaker Drivers Club Latinoamérica y se agregarán otros pertenecientes a vecinos de nuestra ciudad.

La inauguración será este sábado 13 de diciembre, a las 19 horas, en el Museo Hnos Emiliozzi.

A la par continúan las tareas a cargo del reconocido escultor Andrés Zerneri, junto a artistas locales, en el marco de la creación de un Monumento a los Hermanos Emiliozzi, que se emplazará en acceso principal a la ciudad, en la rotonda de la Av. Emiliozzi y la Ruta 226.

La obra se realiza en chapa recortada y tratada, con un estilo sobrio, moderno y de fuerte identidad visual, que busca transmitir los valores de esfuerzo, innovación y trabajo en equipo.

La historia de la familia Studebaker

Studebaker, fue en el ámbito de la industria automovilística norteamericana, sinónimo de automóviles de calidad a precio reducido, de construcción sencilla, económica y de estilo futurista.

En 1736, cuando Peter Studebaker llegó desde Holanda a los EE UU, comenzó la primera fase de la actividad de la Studebaker que fue la construcción de carruajes.

En 1852, bisnietos de Peter Studebaker fundaron un taller en South Bend (Indiana) y en marzo de ese año el primer carro estaba terminado para ser vendido. Además ampliaron la empresa para brindar suministros militares durante la guerra civil.

Los primeros vehículos Studebaker fueron construidos en 1902 y tenían propulsión eléctrica. Luego en colaboración con Garford se pusieron a punto en 1904 unos modelos con motor de explosión mono cilíndrica y de 4 cilindros al año siguiente.

Sin embargo estos coches eran muy caros, difíciles de construir, por lo tanto fueron abandonados.

El taller de South Bend (Indiana) comenzó a recibir de distintos industriales, chasis para la fabricación de automóviles. Así la producción de automóviles se unió a la de carros y coches de caballo, que se prolongó hasta 1921.

Bajo la dirección de un gran presidente, Albert R. Erskine, la compañía obtuvo impulso y el ritmo de ventas fue creciendo durante varios años a ritmo constante. Bajo su hábil dirección, la Studebaker intentó el camino de los automóviles menores con el modelo Erskine (957 dólares). En marzo de 1966 Studebaker dejó de construir automóviles.

19 horas – Sierra Chica – Fiesta Patronal de Santa Lucía

El evento se iniciará desde las 19 horas con una procesión desde la parroquia Luján hasta la capilla Santa Lucía, donde desde las 19.45 horas se realizará una misa presidida por el obispo Monseñor Hugo Salaberry. Desde las 21 horas habrá distintas presentaciones artísticas y musicales.

19 horas – Colonia Hinojo – Fiesta de la cerveza Bierfest

Este sábado 13 de diciembre se realizará la primera edición de la Fiesta de la cerveza en Colonia Hinojo “Bierfest”, en Juan Scharle y Av. Fundadores, que contará con distintos emprendedores cerveceros, música, danzas típicas y artesanos.

Domingo 14 de diciembre

12 a 22 horas – Colonia Nievas – Fiesta del Vermut

El Municipio de Olavarría informa que este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la primera edición de la Fiesta del Vermut, la propuesta que semanas atrás debió postergarse debido a las condiciones climáticas. Se realizará desde las 12 horas, en Colonia Nievas, con entrada libre y gratuita. La propuesta es organizada por la tradicional Pulpería de la localidad y productores locales, con el acompañamiento del Municipio.

La invitación es abierta a toda la comunidad y desde la organización se detalló que la propuesta se extenderá hasta las 22 horas, en los predios tanto de la Pulpería como de la Sociedad de Fomento de la localidad.

Se contará además con la presencia de productores locales tales como Monos Sabios y Trinchera, además de la participación de emprendedores, artesanos y foodtrucks.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo y la Subsecretaría de Cultura, desde donde se entiende que este tipo de eventos constituye un aporte a la identidad pero también al movimiento económico de la región.

19 horas – Casa del Bicentenario – Apertura de “Olavarría en Verano”

El Municipio realizará este domingo 14 de diciembre la presentación oficial de la nueva temporada de “Olavarría en Verano”, el calendario de propuestas culturales, recreativas y deportivas que se prolongará durante todo el receso estival, con el objetivo de brindar a toda la comunidad actividades para todos los gustos y edades, para seguir disfrutando de nuestra ciudad y las localidades durante todo el año.

La invitación es para acercarse, a partir de las 19 horas, a las escalinatas de la Casa del Bicentenario, donde se desplegará un atractivo espectáculo organizado desde la Subsecretaría de Cultura y Educación.

La propuesta contará con la participación de la Orquesta Escuela Municipal, la Banda Escuela Municipal “Hugo Bazzano” y la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”, dirigida por el mtro. Diego Lurbe, y acompañada por Valentina Fernández y Agustín Begue en voz, el Ballet Folklórico Municipal y el Coro Estable de Tandil.

Se destaca además que el evento será a beneficio de la “Parroquia San Vicente”, institución con la que se podrá colaborar con dinero en efectivo mediante billeteras virtuales. A la par, se contará también con foodtrucks y cerveceros que acompañarán la jornada.

Se tratará del último concierto del año de la Sinfónica Municipal, que interpretará “La Pampa verde” con poesía de Hamlet Lima Quintana y música de Oscar Alem. La obra contiene arreglos corales de Eduardo “Chino” Correa, arreglos instrumentales de los músicos Oscar Alem, Diego Lurbe y Daniel Rodríguez.

“La Pampa Verde” no es solo una obra musical, es un viaje a las raíces de la pampa argentina, a la vida de sus habitantes, a sus costumbres y tradiciones. Compuesta entre 1972 y 1975 por el olavarriense Oscar Alem, con versos del poeta Hamlet Lima Quintana, esta obra nos transporta a un mundo de paisajes abiertos, cielos inmensos y personajes entrañables en forma de una cantata folclórica que recrea, a través de la música y la poesía, la vida, las imágenes y las vivencias de la llanura pampeana en el centro de la provincia de Buenos Aires.

20 horas – Teatro Municipal – La fábrica de santa – Un show musical

El próximo 14 de diciembre a las 20:00 hs, el Teatro Municipal se llenará de luz, color y emoción con “La Fábrica de Santa”, un espectáculo musical que invita a grandes y chicos a vivir la magia de la Navidad.

En esta encantadora historia, los alumnos, profesores y ayudantes, junto a Caty Weslate, nos transportarán al corazón del taller más mágico del mundo: ese lugar donde los sueños se construyen, los deseos se preparan y la ilusión nunca se detiene.

“La Fábrica de Santa” es mucho más que un show: es una experiencia que nos recuerda el valor de compartir, de creer y de mantener vivo el encanto que cada diciembre nos reúne. Con música, baile y momentos llenos de ternura, este espectáculo promete emocionar y despertar sonrisas en cada rincón del teatro.

Aunque nació en el corazón de Club del Sol, esta propuesta está pensada para todas las familias de Olavarría. Queremos invitarlas a que regalen esta experiencia de ilusión y alegría a sus niños.

Entradas (numeradas en plateas y palcos): $ 15500 plateas- $ 14500 sillas de palcos y pulman. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Horarios de espacios municipales

Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”

Martes a viernes de 8 a 13 horas.

Viernes, sábados y domingos de 18 a 21 horas.

Museo Municipal “Dámaso Arce”

Martes a viernes de 8 a 13 horas.

Viernes, sábados y domingos de 18 a 21 horas.

Centro Cultural Municipal “San José”

Lunes a viernes de 7 a 14 horas

Miércoles, jueves y viernes de 16 a 20 horas

Sábados y domingos de 18 a 21 horas.

Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”

Martes a viernes de 8 a 14 horas

Sábados, domingos y feriados de 18 a 20 horas.

Museos Municipales de los Pueblos

Miércoles, jueves y viernes de 9 a 15 horas,

Sábados, domingos y feriados de 15 a 18 horas.

Boletería del Teatro Municipal

Lunes a jueves de 7 a 17 horas

Viernes de 7 a 15 horas.

Días de espectáculo: hasta 2 horas antes de cada show.