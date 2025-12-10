Concejales tratarán este jueves el pedido de licencia del Intendente | Infoeme
Miércoles 10 de Diciembre 2025 - 21:26hs
Miércoles 10 de Diciembre 2025 - 21:26hs
Olavarría
 |  Política
 - 10 de Diciembre de 2025 | 20:28

Concejales tratarán este jueves el pedido de licencia del Intendente

La jornada tendrá lugar este jueves por la mañana en la sala de reuniones del Honorable Concejo Deliberante. Asimismo, habrá sesión extraordinaria.

Este jueves se realizará los concejales llevarán adelante una sesión extraordinaria y una sesión especial.

La jornada tendrá lugar durante la mañana de este 11 de diciembre en la sala de reuniones del Honorable Concejo Deliberante. 

Por un lado, en la extraordinaria se hará el tratamiento de la ordenanza preparatoria del Programa de Lucha contra la Tucura y readecuación del listado de mayores contribuyentes para el periodo 2025-2026.

Por último, se realizará la especial para tratar la solicitud de licencia del Intendente Municipal, Maximiliano Wesner, y del concejal Federico Aguilera. 

 

