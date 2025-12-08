Este lunes se realizará una jornada Antirrepresiva en Insurgente | Infoeme
Lunes 08 de Diciembre 2025 - 19:09hs
28°
Lunes 08 de Diciembre 2025 - 19:09hs
Olavarría
28°
Infoeme
 |  cultura
 - 8 de Diciembre de 2025 | 15:24

Este lunes se realizará una jornada Antirrepresiva en Insurgente

La actividad, que iniciará a las 17:30 Hs, es libre y con colaboración a la visera, y habrá servicio de cantina.

En el marco de las actividades por el vigésimo aniversario de Insurgente, el lunes 8 de diciembre se llevará a cabo una jornada antirrepresiva que incluye diferentes propuestas abiertas a la comunidad, entre ellas la presentación del fanzine colectivo “Memorias Descartables” elaborado por integrantes del espacio.  Desde sus inicios, Insurgente ha sostenido la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y el acompañamiento constante de todas las luchas.

La cita tendrá lugar en el espacio ubicado en Belgrano 3345, e iniciará a las 17:30 Hs con un taller de fanzines a cargo de la editorial Pequeño Infernal.

Luego de ello, a las 21 Hs las actividades continuarán con la presentación del fanzine colectivo “Memorias en la Basura”, el cual reúne cinco relatos en torno a la lucha y el activismo antirrepresivo situado en los diferentes territorios que habitamos.

 

 

Además, como cierre del encuentro habrá diferentes intervenciones artísticas y la proyección del documental “Historia del agua de Mendoza”, acerca de la lucha del pueblo mendocino en defensa del agua y contra el extractivismo del proyecto minero San Jorge.

La actividad es libre y con colaboración a la visera, y habrá servicio de cantina.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME