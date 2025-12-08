Este lunes se realizará una jornada Antirrepresiva en Insurgente

En el marco de las actividades por el vigésimo aniversario de Insurgente, el lunes 8 de diciembre se llevará a cabo una jornada antirrepresiva que incluye diferentes propuestas abiertas a la comunidad, entre ellas la presentación del fanzine colectivo “Memorias Descartables” elaborado por integrantes del espacio. Desde sus inicios, Insurgente ha sostenido la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y el acompañamiento constante de todas las luchas.

La cita tendrá lugar en el espacio ubicado en Belgrano 3345, e iniciará a las 17:30 Hs con un taller de fanzines a cargo de la editorial Pequeño Infernal.

Luego de ello, a las 21 Hs las actividades continuarán con la presentación del fanzine colectivo “Memorias en la Basura”, el cual reúne cinco relatos en torno a la lucha y el activismo antirrepresivo situado en los diferentes territorios que habitamos.

Además, como cierre del encuentro habrá diferentes intervenciones artísticas y la proyección del documental “Historia del agua de Mendoza”, acerca de la lucha del pueblo mendocino en defensa del agua y contra el extractivismo del proyecto minero San Jorge.

La actividad es libre y con colaboración a la visera, y habrá servicio de cantina.