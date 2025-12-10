“Olavarría en Verano” se inaugurará con la presentación de Orquesta Sinfónica y el Ballet Folklórico Municipal en las escalinatas de la Casa del Bicentenario

El Municipio realizará este domingo 14 de diciembre la presentación oficial de la nueva temporada de Olavarría en Verano, el calendario de propuestas culturales, recreativas y deportivas que se prolongará durante todo el receso estival, con el objetivo de brindar a toda la comunidad actividades para todos los gustos y edades, para seguir disfrutando de nuestra ciudad y las localidades durante todo el año.

La invitación es para acercarse, a partir de las 19 horas, a las escalinatas de la Casa del Bicentenario, donde se desplegará un atractivo espectáculo organizado desde la Subsecretaría de Cultura y Educación.

La propuesta contará con la participación de la Orquesta Escuela Municipal, la Banda Escuela Municipal “Hugo Bazzano” y la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”, dirigida por el mtro. Diego Lurbe, y acompañada por Valentina Fernández y Agustín Begue en voz, el Ballet Folklórico Municipal y el Coro Estable de Tandil.

Se destaca además que el evento será a beneficio de la “Parroquia San Vicente”, institución con la que se podrá colaborar con dinero en efectivo mediante billeteras virtuales. A la par, se contará también con foodtrucks y cerveceros que acompañarán la jornada.

Se tratará del último concierto del año de la Sinfónica Municipal, que interpretará “La Pampa verde” con poesía de Hamlet Lima Quintana y música de Oscar Alem. La obra contiene arreglos corales de Eduardo “Chino” Correa, arreglos instrumentales de los músicos Oscar Alem, Diego Lurbe y Daniel Rodríguez.

«La Pampa Verde» no es solo una obra musical, es un viaje a las raíces de la pampa argentina, a la vida de sus habitantes, a sus costumbres y tradiciones. Compuesta entre 1972 y 1975 por el olavarriense Oscar Alem, con versos del poeta Hamlet Lima Quintana, esta obra nos transporta a un mundo de paisajes abiertos, cielos inmensos y personajes entrañables en forma de una cantata folclórica que recrea, a través de la música y la poesía, la vida, las imágenes y las vivencias de la llanura pampeana en el centro de la provincia de Buenos Aires.

Parroquia San Vicente de Paúl

El 8 de diciembre de 1956 el obispo de la diócesis de Azul Mons. Dr. Manuel Marengo bendijo el Templo San Vicente de Paúl. La misión pastoral en la comunidad es diversa. Se trabaja con niños, adolescentes, jóvenes y adultos a través de la catequesis, los grupos de oración, los niños adoradores, el grupo ADN de adolescentes, la comunidad de jóvenes y los distintos ministerios. También participan en la construcción de la Pastoral Universitaria de Olavarría, que está emprendiendo su camino con esperanza en este Año Jubilar.

Cada grupo realiza actividades y encuentros. Inspirados en las palabras del Papa Francisco “la comunidad no es una idea: es cercania, es hacerse cargo del otro”, viven esta misión como Iglesia en salida, y a través de Cáritas San Vicente acompañan a 55 familias, brindándoles mensualmente ropa, alimentos, artículos de limpieza e higiene. Además, próximo al inicio del ciclo escolar, les proveemos de útiles para sus niños y adolescentes.

Gracias al aporte y la colaboración de toda la comunidad, hacen posible una iglesia que abraza, escucha y se pone a disposición de las personas más vulnerables.

Durante el presente año se realizaron distintos proyectos para fomentar la solidaridad, el servicio y la promoción social: *Huerta 2025-Sembrando vida… sembrando vínculos, una iniciativa conjunta entre Cáritas San Vicente y Mujeres Rurales en Red, con el desarrollo de huertas otoño-invierno y primavera verano, con la participación de 25 familias; *Merendero, un proyecto de Cáritas y los jóvenes, una actividad los sábados por la mañana dirigidas a niños, donde se comparte el desayuno, juegos y diversas propuestas recreativas. Apoyo escolar del nivel secundario. Además, comparten con la comunidad distintas celebraciones organizadas en conjunto por todos o algunos grupos y pastorales de la parroquia. Más allá de Semana Santa y Navidad, podemos mencionar las Fiestas Patronales (en septiembre), la Murga de todos los Santos, la Adoración Eucarística (durante todo el año, jueves 17h, viernes 12 h), la celebración del día de la infancia (con las familias asistidas incluyendo a los niños, con juegos, merienda y entrega de juguetes), entre otras.

Actualmente, se está llevando a cabo una campaña para recaudar fondos con dos fines principales: pintar el templo parroquial y preparar, a través de Cáritas, las bolsas navideñas para las familias que asiste la institución.

La modalidad para colaborar con la institución será mediante una donación en efectivo por sobre o por billetera virtual a través de un código QR.

Dirección Parroquial: Moreno 1776, Olavarría, Provincia de Buenos Aires. Instagram: @parroquiasanvicenteolavarria. Párroco: Juan Alberto Ceverio desde el año 2023

Horarios de atención de Secretaría: martes 18 a 20 h, miércoles 18 a 20 h, jueves 10 a 12 h, viernes 16:30 a 18:30 h. Horarios de misa en diciembre: lunes a las 17:45 hs celebración de la Palabra, martes a las 19 h celebración de la Palabra, miércoles a sábado a las 19 hs misa y el domingo las misas se celebran a las 9 y 20 hs.

Dirección Cáritas: 25 de mayo 1127, Olavarría, Provincia de Buenos Aires. Instagram: @caritassanvicenteolav. Horarios de atención: lunes 10:30 a 12:30 hs, miércoles y jueves 15:30 a 17:30 hs. Dirección Santería “La Inmaculada”: Moreno 1776, Olavarría, Provincia de Buenos Aires. Instagram: @inmaculadasanteria. Horarios de atención: martes y miércoles, de 10 a 12 h.

Coro Estable de Tandil

El Coro Estable de Tandil fue fundado en 1972 por Bernardo Moroder a instancias de la Subsecretaría Municipal de Cultura. Desde entonces y hasta 2008 estuvo a cargo del Mtro. Moroder. En mayo de dicho año tomó la conducción la Mtra. Annele Moroder, quien continúa a cargo de la dirección del Coro.

Su repertorio está conformado por obras de música original y versiones corales de distintas épocas, estilos y compositores. Asimismo, todos los años para Semana Santa se realiza un concierto sinfónico-coral o con pequeño grupo instrumental.

Desde su creación a la fecha ha desarrollado conciertos en distintos puntos del país y del exterior. De estas actividades, se destacan dos giras europeas.

Ha recibido diversos premios –en instancias de concurso o por trayectoria- en reconocimiento a su labor artística, pero también didáctica y de promoción cultural, tanto en el ámbito de la ciudad como de la región y del país.

El Coro Estable es organizador del Festival de Coros de Tandil, que se realizó ininterrumpidamente desde 1973 hasta la pandemia. Facebook e Instagram: coroestabletandil@gmail.com