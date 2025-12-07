Todo listo para prender las luces del gran árbol de Navidad en el Paseo Jesús Mendía

El Municipio de Olavarría recuerda que este lunes 8 de diciembre, a las 20:30 horas, se llevará a cabo un evento navideño en el Paseo Jesús Mendía.

En la ocasión se llevará a cabo el encendido del árbol de Navidad que se encuentra ubicado en la plaza central Coronel Olavarría, frente al Palacio Municipal San Martín.

En ese marco, se contará con la participación del Ensamble de Folklore de la Escuela Municipal de Música y el Ballet Folklórico Municipal, que interpretarán la emblemática obra “Navidad Nuestra”, de Ariel Ramírez.

Finalizada la presentación, se procederá a realizar el encendido del árbol de Navidad que, nos introducirá en el ambiente navideño que forma parte del patrimonio de nuestras comunidades: un ambiente de ternura, de generosidad y vinculación familiar.

“Navidad nuestra” es una obra del compositor argentino Ariel Ramírez, escrita en 1964, con textos del poeta argentino Félix Luna, que se ha convertido en una obra clave dentro del cancionero popular argentino. Ramírez hace una reinterpretación de la Navidad, en una obra donde se recogen seis hitos del evangelio, incorporando elementos musicales y culturales de Argentina, lo que representa la identidad nacional.