Torneo de Selecciones: Olavarría, otra vez goleada

En la tarde de este miércoles, la Selección de Olavarría recibió a la Liga del Sur en el Pedro Iriart Legorburu en la continuidad del certamen de selecciones organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana y nuevamente fue goleada.

El representante de la Liga de Fútbol de Olavarría no pudo ante las bahienses y cayó 5 a 1 en el estadio del Club Atlético Sierra Chica.

En el elenco visitante que se aseguró la clasificación dos fechas antes, los goles los anotaron Sol Menéndez Perrone en 2 oportunidades, Olivia Minna de Luca, Sofía Mattos y Lucrecia Semper.

Por otro lado, el gol del elenco dirigido por “Rombo” Masson fue obra de Daiana Leonardo.