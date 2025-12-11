Tras las rejas: confirman la detención para el hombre que atacó a su ex pareja con una cuchilla

Luego de que este lunes trascendió la noticia de un violentísimo episodio ocurrido en una casa del Barrio Pueyrredón en donde un hombre de 24 años atacó a su ex pareja con una cuchilla provocándole lesiones, tras el pedido de la fiscalía, la Justicia confirmó la conversión de su aprehensión en detención y continuará el proceso privado de su libertad.

Fue el mismo día de los hechos que la UFI N°5 intervino en la causa caratulada como "Desobediencia, Violación de Domicilio, Daño simple y Lesiones agravadas en concurso real y en contexto de violencia familiar y de género". Dada la gravedad de lo ocurrido, la fiscal Viceconte pidió la detención del sujeto que este martes fue confirmada por el Juzgado de Garantías N°2 a cargo del Dr. Villamarín.

De esta forma, el olavarriense será trasladado a una unidad del servicio penitenciario en donde quedará tras las rejas en tanto avanza el proceso de la causa en la que quedó imputado.

Los hechos

Este lunes, el hombre de 24 años fue aprehendido en la vivienda de su ex pareja ubicada sobre Junín al 1200 en donde rompió la puerta de entrada y la atacó utilizando el arma blanca de 30 centímetros además de una varilla de metal con filo en la punta.

Efectivos del Comando de Patrullas se acercaron al lugar a raíz de un llamado al 911 y se encontraron con el violento hecho por lo que pusieron al olavarriense bajo custodia: quedó alojado en la sede de la Comisaría Primera a disposición de la UFI Nº5 que inició una causa caratulada en primera instancia como "Desobediencia, Violación de Domicilio, Daño y Lesiones".

Una vez en la comisaría, se comprobó que el hombre tenía una medida cautelar de prohibición de acercamiento emitida por el Juzgado de la Familia Nº2 de Olavarría a raíz de hechos caratulados como “Protección Contra La Violencia Familiar”.

Este medio no revela datos sobre la identidad del aprehendido para resguardar a la persona que denunció los hechos y a su familia.

Si vos o alguien que conoces atraviesa una situación de violencia de género, podes comunicarte a la línea 144 que brinda atención telefónica especializada durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.