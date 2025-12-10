Torneo Regional Amateur: todas las revanchas, el domingo | Infoeme
Torneo Regional Amateur: todas las revanchas, el domingo

Los Octavos de Final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur tienen confirmación. Se jugarán los cuatro duelos el domingo.

El Consejo Federal que organiza el certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A definió días, horarios y árbitros para las revanchas del primer cruce de Play-Off para la Región Pampeana Sur.

 

Los cuatro equipos olavarrienses se presentarán en la jornada del próximo domingo, Embajadores y Racing en condición de local y Estudiantes y Ferro viajarán para cerrar sus series.

 

En el sintético del Tete Di Carlo, Embajadores recibirá a Deportivo Norte desde las 17:00 en búsqueda de lograr la necesaria victoria. Mauro Echarren de Tandil será el árbitro con Mauro Cejas, Leandro Marzullo y Pablo Tevez como compañeros de equipo.

 

Desde las 18:30 será el turno de la presentación de Racing que en el Buglione Martinese recibirá a Atlético Mar del Plata tras la igualdad en la ciudad balnearia. Los árbitros encargados de impartir justicia serán de Tandil con Lautaro Paletta como principal, Fernando Zabalza y Joaquín Castillo como asistentes y María Rolando como cuarta árbitro.

 

En lo que respecta a las presentaciones como visitantes, Ferro llegará a Las Piedritas con la ventaja mínima para enfrentar a Santa Rita desde las 17:00. Emanuel Leguizamón impartirá justicia junto a Yasu Muñoz, Facundo Blanco y Diego Pereyra, todos de Santa Rosa.

 

Por último, también desde las 17:00, Estudiantes buscará el triunfo ante Atlético Villa Gesell. Maximiliano Contreras será el árbitro con Agustín Cajal y Carlos Patetta como asistentes y Anahí Correa como cuarta arbitro, de Mar del Plata.

 

