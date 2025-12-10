Torneo Regional Amateur: todas las revanchas, el domingo

El Consejo Federal que organiza el certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A definió días, horarios y árbitros para las revanchas del primer cruce de Play-Off para la Región Pampeana Sur.

Los cuatro equipos olavarrienses se presentarán en la jornada del próximo domingo, Embajadores y Racing en condición de local y Estudiantes y Ferro viajarán para cerrar sus series.

En el sintético del Tete Di Carlo, Embajadores recibirá a Deportivo Norte desde las 17:00 en búsqueda de lograr la necesaria victoria. Mauro Echarren de Tandil será el árbitro con Mauro Cejas, Leandro Marzullo y Pablo Tevez como compañeros de equipo.

Desde las 18:30 será el turno de la presentación de Racing que en el Buglione Martinese recibirá a Atlético Mar del Plata tras la igualdad en la ciudad balnearia. Los árbitros encargados de impartir justicia serán de Tandil con Lautaro Paletta como principal, Fernando Zabalza y Joaquín Castillo como asistentes y María Rolando como cuarta árbitro.

En lo que respecta a las presentaciones como visitantes, Ferro llegará a Las Piedritas con la ventaja mínima para enfrentar a Santa Rita desde las 17:00. Emanuel Leguizamón impartirá justicia junto a Yasu Muñoz, Facundo Blanco y Diego Pereyra, todos de Santa Rosa.

Por último, también desde las 17:00, Estudiantes buscará el triunfo ante Atlético Villa Gesell. Maximiliano Contreras será el árbitro con Agustín Cajal y Carlos Patetta como asistentes y Anahí Correa como cuarta arbitro, de Mar del Plata.