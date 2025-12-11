Con más de 90 stands, este sábado regresará “Atardecer de Feria” en el Centro Cultural San José | Infoeme
Jueves 11 de Diciembre 2025
Olavarría
 11 de Diciembre de 2025

Con más de 90 stands, este sábado regresará “Atardecer de Feria” en el Centro Cultural San José

Será a partir de las 19 con la participación de 90 feriantes locales, música en vivo y cerveza artesanal en el marco del calendario de "Olavarría en Verano". 

En el marco del calendario de “Olavarría en Verano” este sábado desde las 19 se realizará una nueva edición de “Atardecer de Feria” en el Centro CulturalSan José”.

 

Según detallaron, participarán más de 90 feriantes que ofrecerán una amplia variedad de productos y servicios en stands especialmente dispuestos para la ocasión en el evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo.

De esta manera, el Centro Cultural será el escenario perfecto para disfrutar de un atardecer único, acompañado de música en vivo y un patio de comidas con foodtrucks y cerveza artesanal.

Atardecer de Feria es una propuesta que se ha incorporado al calendario local desde el inicio de la actual gestión municipal, generando un nuevo espacio de comercialización para la economía popular, pero también para el encuentro de la comunidad.

