Fútbol Local: Ferro ganó el Play-Off y jugará por el título 

Ferro se impuso en la Final de Play-Off del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría y jugará por el título.

El "Carbonero" venció 1 a 0 a Racing en el Buglione Martinese y se consagró ganador de los Play-Off. Joaquín Malinauskas al minuto del segundo tiempo marcó el único gol de la noche.

Un buen marco de público se dió cita al estadio del Parque Olavarría para ver quién jugaría por el título y en un partido muy poco vistoso, los dirigidos por Gustavo Liggerini aprovecharon una de las pocas ocasiones con las que contó e irá en búsqueda de la consagración.

Hubo pocas llegadas, la mayoría "Carboneras" y cuando apenas comenzaba el segundo tiempo logró la única alegría de la noche.

Se "durmió" Racing en un lateral y sólo en el área apareció Joaquín Malinauskas para cruzar el remate y derrotar al arquero local que antes del descanso se había enaltecido conteniendo el disparo penal de Álvarez. Iban 41´ cuando el hábil volante se hizo cargo de la pena máxima tras una zonza infracción en el ingreso al área, pero Arista se tiró a su derecha y, en dos tiempos, se quedó con la pelota.

Poco y nada había pasado hasta la sanción del penal y poco y nada pasó también después del gol del elenco visitante.

Algún remate desde lejos, algún intento individual, pero Ferro se dedicó a controlar la ventaja y los dirigidos por Roberto Tucker carecieron de ideas, a pesar de las variantes, para generar peligro sobre el arco rival.

Ya con tiempo cumplido y con todo el elenco racinguista volcado al ataque, Castañares estrelló un cabezazo en el travesaño.

Ferro ganó el Play-Off y se adjudicó el derecho de jugar la Final del Torneo Oficial "José Antonio 'Tito' Alonso" donde ya esperaba Estudiantes. Será la venidera semana en escenario a definir.

Síntesis Racing - Ferro:

Estadio: Buglione Martin ese

Árbitro: Nicolás Rodríguez

Racing (0): Arista; Baldo, Grigera, Palmieri, Kolman, T.; Bortolotti (Pérez Ramírez), Cataldi (Izaguirre), Galmez, Teixeira (Loza); Kolman, F.; Garabento. DT- Roberto Tucker

Ferro (1): Vedelini; Sáenz Buruaga, Aguirre, Boungiorno (Buscaglia), Tamagnini; Ayesa, Malinauskas, Álvarez (Gargaglione); Leal (Lareu), Castañares; Vales (Campos). DT- Gustavo Liggerini

Amonestados: Baldo (RAC); Malinauskas, Álvarez, Campos (FCFCS)

Expulsados: No hubo

Goles: 1' ST Joaquín Malinauskas (FCFCS)

Incidencias: 41' PT Arista (RAC) le contuvo un penal a Álvarez (FCFCS)