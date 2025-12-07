Loma Negra celebró su 122º aniversario con una masiva fiesta

En la jornada de este domingo Loma Negra festejó su 122º aniversario en una masiva fiesta que tuvo como punto de encuentro y celebración la Plaza Libertad de la localidad. El intendente Maximiliano Wesner, junto a integrantes de su gabinete, participaron de las actividades y el acto protocolar que se concretó en horas de la tarde, que incluyó el tradicional corte de tortas y fue la antesala del desfile. El programa de propuestas incluyó, además, presentaciones musicales, artísticas, gastronómicas y mucho más.

La actividad se inició a las 14 horas, con la apertura de los stands y puestos de venta, que pudo verse alrededor de toda la plaza. El arribo de visitantes, que arribaron desde distintos puntos de todo el Partido, fue incesante durante toda la jornada. Las presentaciones artísticas se iniciaron alrededor de las 15 horas, con un variado cronograma.

Alrededor de las 18 horas se llevó a cabo el acto protocolar, que fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por el Delegado Municipal de Loma Negra Gabriel Suburu, representantes de la Casa de Cultura y Turismo la localidad, como así también otras instituciones y referentes de la comunidad

“Gracias por hacer posible nuevamente esta hermosa celebración. La gratitud, el abrazo, el poder cobijar no solamente a quienes transitamos, habitamos y vivimos en el partido de Olavarría. Si no, y vaya si tiene que ver cuando miramos aquí a las colectividades, por cobijar esa oleada migratoria que supo forjar la identidad de este hermoso pueblo a través del esfuerzo, del trabajo, para continuar luego con el deporte, la educación, la recreación. Si hay algo característico que tiene Loma Negra, Villa Alfredo Fortabat, son las instituciones que le dan ese espíritu y esas ganas que motoriza la diaria y que hace que tantos eventos sucedan en este lugar del partido de Olavarría”, expresó el intendente municipal.

Wesner ponderó que “una comunidad que hoy cumple 122 años. Una comunidad que hoy repasa la historia y celebra el presente. Por eso, desde que asumimos en la gestión tenemos prácticamente una obligación y venimos trabajando y acompañando a cada vecino de esta villa. Por eso tomamos la decisión de abrir el décimo tercer jardín maternal acá, La Lomita. Por eso también los estamos acompañando con obras de infraestructura, con un pavimento articulado, con varias cuadras también con cordón cuneta, con con reparaciones varias, acompañando la educación y también el deporte”.

“Quiero saludar a todos y a todas, principalmente a aquellos dirigentes y personas, vecinos, que se encuentran cada día, cada semana en estas instituciones y que hacen de esta hermosa villa un sentir único en el partido de la Olavarría. Felices 122 años, sigamos construyendo mejor presente y un próspero futuro para Loma Negra, para cada uno de los lomanegrenses, cuenten conmigo, con este equipo municipal, a disposición para lo que ordenen, muy pero muy feliz cumpleaños”, culminó.

También tomó la palabra Alicia Navarro, en representación de la Casa de la Cultura y Turismo, quien expresó el agradecimiento a las personas e instituciones que participaron de la organización, como así también a quienes se acercaron a ser parte de la celebración. “Mi pueblo tiene atardeces mágicos, atardeceres mágicos. Historias compartidas, abrazos interminables, dos nombres por el mismo sentimiento. Mi pueblo sabe de luchas, de trabajo. Mi pueblo es esfuerzo, pasión, aprendizaje, emoción, cobijo, es fruto de lo que apostaron, de los que llegaron para poder salir de él. Siempre va con nosotros. Mi pueblo es tan mágico que no se olvida”, enfatizó.

Posteriormente, se desarrolló la entrega de reconocimientos a vecinos y vecinas, desfile de instituciones, para luego retomar las presentaciones musicales y propuestas.