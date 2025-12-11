Dan a conocer el dato de inflación de noviembre: estiman una cifra mayor al 2%

Tras el 2,3% registrado en octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el índice de inflación de noviembre, que se ubicaría en números similares al mes anterior.

En ese sentido, consultoras privadas estimaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del anteúltimo mes del año estará entre el 2,3% y el 2,5%, principalmente por la suba en los precios de los alimentos y en los aumentos que tuvieron las tarifas de transporte.

En ese sentido, la consultora EcoGo vaticinó un 2,5% de inflación para noviembre, con un incremento en Alimentos y bebidas del 3%. Desde la entidad señalaron que el mes se caracterizó por la “normalización y correcciones” de precios.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación del undécimo mes del año se ubicará nuevamente en 2,3%, lo que significaría un acumulado anual de 27,7% y un índice interanual de 31,2%.

“A diferencia de meses previos, la situación cambiaria jugó a favor, ya que el promedio del tipo de cambio financiero cayó 1,5% en noviembre frente a octubre. No obstante, el rezago del salto cambiario de meses anteriores continúa moderando ese efecto”, detallaron desde la consultora dirigida por Agustín Etchebarne.

En tanto, la consultora C&T registró un incremento mensual de 2,4% en su relevamiento de precios minoristas para la región del Gran Buenos Aires, señalando la influencia de la carne vacuna, el evento comercial “Cyber Monday” y los servicios regulados.

Es preciso mencionar que el reciente informe del Banco Central, que recopiló la opinión de 46 consultores, centros de investigación y entidades financieras, aumentó levemente sus estimaciones de inflación en los dos últimos meses del año, donde noviembre se ubicará en 2,3% y el acumulado total de 2025 superaría del 30%.

De esta manera, el objetivo del Gobierno nacional de perforar el piso del 2%, algo que en este año sólo ocurrió entre mayo y agosto, deberá esperar hasta enero del año que viene, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Pese al aumento en relación con el anterior informe, esta cifra marcaría el menor registro anual en ocho años. Es preciso mencionar que en 2023 el índice marcó 211,4% (el más alto desde la hiperinflación de 1989-1990) y en 2024, primer año de gestión de Javier Milei, fue de 117,8%.

Cómo evolucionó la inflación en 2025

• Enero: 2,2%

• Febrero: 2,4%

• Marzo: 3,7%

• Abril: 2,8%

• Mayo: 1,5%

• Junio: 1,6%

• Julio: 1,9%

• Agosto: 1,9%

• Septiembre: 2,1%

• Octubre: 2,3%