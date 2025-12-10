Terror en Burzaco: la asesinaron a tiros mientras trataba de proteger a su hijo | Infoeme
 10 de Diciembre de 2025 | 15:47

Terror en Burzaco: la asesinaron a tiros mientras trataba de proteger a su hijo

La mujer, su pareja y su hijo fueron sorprendidos a bordo de su auto por un grupo de delincuentes. Se cree que el móvil estaría vinculado a un ajuste de cuentas narco.

Una joven fue asesinada a balazos frente a su hijo de apenas dos años en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown, y su pareja resultó gravemente herida. Los investigadores creen que fue un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

El ataque ocurrió el lunes a la noche, sobre la calle Derqui, entre Arenales y Prieto. La familia circulaba en un Citroën C4 blanco cuando al menos dos agresores abrieron fuego sobre el vehículo.

La víctima, identificada como Aylén Valdéz, de 24 años, intentó cubrir con su cuerpo al niño para protegerlo. A pesar de su esfuerzo la alcanzaron al menos dos disparos y murió al salir del auto, mientras que su hijo, resultó ileso.

El conductor del coche, pareja de la joven y padre del nene, recibió un disparo en el cuello y quedó internado en estado crítico en el Hospital Lucio Meléndez de Adrogué. El bebé quedó al resguardo de familiares tras el dramático rescate realizado por vecinos.

La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas narco. Según publicó el sitio Diario Conurbano, la pareja habría ido al lugar porque el hombre mantenía una deuda relacionada a la venta de drogas.

La causa quedó en manos de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora y la DDI de Almirante Brown, que continúan la búsqueda de al menos dos sospechosos que permanecen prófugos. El cuerpo de la joven fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la autopsia, mientras la investigación avanza para dar con todos los responsables.

