Gardel nació un 11 de diciembre pero ¿de qué año?

Desde 1977, en Argentina y Uruguay,, en conmemoración aly, también el de, uno de los grandes referentes de la “Guardia Nueva” de nuestra música.

La medida oficializada con el Decreto Nacional 3781/77 eligió esa fecha aunque, en verdad, hay dudas sobre en qué año nació Gardel.

La hipótesis más aceptada es la “francesa”: Charles Romuald Gardès nació en Toulouse, el 11 de diciembre de 1890, y llegó a Buenos Aires cuando tenía tres años.

La hipótesis “uruguaya” dice que nació en Tacuarí, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887, con el nombre de Carlos Escayola. En 1920, Gardel obtuvo una cédula uruguaya pero sus historiadores sostienen que fue una estrategia legal para facilitar sus viajes internacionales y evitar el servicio militar francés.

En lo que no hay grieta es en que el tango y Gardel son marcas nacionales que han hecho conocer la música argentina en el mundo. El tango -una expresión cultural que combina música, danza y poesía- en 2009 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.