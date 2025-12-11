Este jueves se conmemora el Día Nacional del Tango por el nacimiento de Carlos Gardel | Infoeme
Jueves 11 de Diciembre 2025
Jueves 11 de Diciembre 2025
Olavarría
 comunidad
 Efemerides
 11 de Diciembre de 2025

Este jueves se conmemora el Día Nacional del Tango por el nacimiento de Carlos Gardel

Cada 11 de diciembre, en honor a Carlos Gardel, se festeja el Día Nacional del Tango. Este año, Bahía Blanca tiene una celebración especial de jueves a domingo.

Desde 1977, en Argentina y Uruguay, cada 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango, en conmemoración al nacimiento de Carlos Gardel y, también el de Julio De Caro, uno de los grandes referentes de la “Guardia Nueva” de nuestra música.

Gardel nació un 11 de diciembre pero ¿de qué año?

La medida oficializada con el Decreto Nacional 3781/77 eligió esa fecha aunque, en verdad, hay dudas sobre en qué año nació Gardel.

La hipótesis más aceptada es la “francesa”: Charles Romuald Gardès nació en Toulouse, el 11 de diciembre de 1890, y llegó a Buenos Aires cuando tenía tres años.

La hipótesis “uruguaya” dice que nació en Tacuarí, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887, con el nombre de Carlos Escayola. En 1920, Gardel obtuvo una cédula uruguaya pero sus historiadores sostienen que fue una estrategia legal para facilitar sus viajes internacionales y evitar el servicio militar francés.

En lo que no hay grieta es en que el tango y Gardel son marcas nacionales que han hecho conocer la música argentina en el mundo. El tango -una expresión cultural que combina música, danza y poesía- en 2009 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

