La doctora Florencia Lestrada fue premiada en el 40° Congreso de Medicina General, Equipo de Salud

El Municipio informó que días atrás la doctora Florencia Lestrada, subsecretaria de Atención Primaria de la Salud y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen (Universidad Nacional del Centro), fue premiada en el marco del “40° Congreso de Medicina General, Equipos de Salud y Encuentros con la Comunidad”, que se realizó del 5 al 8 de diciembre en la Universidad Nacional de Rosario.

Lestrada fue distinguida por su trabajo “Medicina General: brechas entre lo aprendido en la residencia y la práctica posterior. Análisis en el Sistema Municipal de Salud de Olavarría (2013–2023)”, que logró el segundo premio en la categoría “Gestión”.

Vale destacar que en el marco del mencionado Congreso se presentaron más de 70 investigaciones, lo cual permite tomar dimensión del logro y poner en valor el trabajo realizado por la doctora olavarriense.

Lestrada presentó una investigación que fue realizada en conjunto por el equipo de la Subsecretaría de APS, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, lo cual muestra además la importancia y los logros que permite la colaboración interinstitucional. “Estamos muy felices, orgullosas, pero también renovadas y con ganas de seguir trabajando para potenciar lo que se inició y poder consolidar aún más nuestro proyecto de salud centrada en la comunidad”, celebró.

El evento académico convocó a profesionales del primer nivel de atención de todo el país, con más de 700 inscriptos y más de 1000 participantes. “Estaba destinado obviamente a médicos generalistas, especialidades que trabajan en el primer nivel de atención, como lo son enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, antropólogos, promotores de salud y la comunidad en general”, explicó la docente y funcionaria municipal.

“Se llevaron a cabo además muchas charlas vinculadas a salud mental comunitaria, a procesos de atención, procesos de gestión en el primer nivel de atención, procesos educativos en el primer nivel de atención y contó oradores nacionales e internacionales de renombre”, ponderó.

“Como profesional me llevo muchísimos saberes, sobre todo el valor de la demanda comunitaria en la implementación de las políticas públicas, el sentido de la escucha, de convocarnos en pos de pensar colectivamente las soluciones a los padecimientos que tiene la comunidad. Poner en diálogo nuestros saberes previos con los saberes que se están gestando, pero también con los saberes que trae la comunidad, permite generar estrategias, políticas que mejoren la salud desde una perspectiva integral. Ese es el desafío por delante”, concluyó.