Miércoles 10 de Diciembre 2025
Olavarría
Infoeme
 policiales
 10 de Diciembre de 2025

Un hombre de 38 años falleció en un trágico vuelco sobre Ruta 51

El grave accidente ocurrió este martes entre los partidos de General Alvear y Tapalqué, a la altura de la zona conocida como Isla de Cerfoglio.

Foto: Alvear YA.

Un trágico vuelco tuvo lugar en la mañana de este martes sobre la Ruta Provincial 51, en el tramo que une General Alvear y Tapalqué, a la altura de la zona conocida como Isla de Cerfoglio, jurisdicción de Tapalqué.

De acuerdo a lo que consignaron diferentes medios de comunicación de la región, por motivos que aún son materia de investigación, un camión Scania que transportaba bolsas se despistó y volcó sobre la banquina.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor falleció en el lugar. Según pudo saber Infoeme, la victima tenía 38 años, vivía en Lomas de Zamora y era oriundo de Córdoba.

Al sitio acudieron una ambulancia y profesionales de la salud, quienes constataron el deceso. También trabajaron las autoridades para asegurar la zona.

 

