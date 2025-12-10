Situación inédita en Mar del Plata: la ciudad hoy tiene dos intendentes | Infoeme
Situación inédita en Mar del Plata: la ciudad hoy tiene dos intendentes

El partido de General Pueyrredon tiene a Agustín Neme como intendente interino. Gerardo Montenegro asumió como senador provincial pero mantiene la titularidad del Ejecutivo municipal.

General Pueyrredon atraviesa desde este miércoles una situación política inéditaAgustín Neme asumió como intendente interino luego de que Guillermo Montenegro pidiera una licencia sin fecha de finalización. Aunque ya ejerce como senador provincial, Montenegro decidió conservar la titularidad del cargo de jefe comunal, lo que habilita su regreso en cualquier momento hasta el final de su mandato, el 9 de diciembre de 2027. En síntesis, desde hoy Mar del Plata tiene dos intendentes.

El cambio se activa por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece que la sucesión del intendente recae en el primer concejal de la lista por la que fue electo. Neme ocupaba ese lugar en la boleta de Juntos por el Cambio que, en 2023, llevó a Montenegro a su reelección.

 

 

Juramento

 

La asunción interina se produce tras el juramento de Montenegro como senador provincial por la Quinta Sección, rol para el que fue elegido en las legislativas del 7 de septiembre.

La licencia solicitada introduce un matiz singular: no se trata de una renuncia, sino de una delegación transitoria del mando. De esta forma, el exintendente mantiene su influencia política y la posibilidad de reinstalarse en el Ejecutivo municipal si decide competir nuevamente en 2027, donde la visibilidad de la gestión local pesa más que una banca en un Senado dominado por el peronismo.

El desembarco de Neme se da en medio de una reconfiguración del Gobierno municipal tras el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza.

Como señal de ese entendimiento, el libertario Emiliano Recalt fue elegido presidente del Concejo Deliberante y se anticipan más movimientos en áreas clave del Ejecutivo.

Fuente: Agencia DIB

