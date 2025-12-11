Edicto: Citación del Juzgado Civil y Comercial Nº 3 para herederos y acreedores

EDICTO JUDICIAL. Por UN DIA el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3, Secretaría Unica de Azul, cita y emplaza por TREINTA DIAS, a herederos y acreedores de BARRIOS ALICIA BEATRIZ (DNI F 5939385).- Azul, 18 de Noviembre de 2025.- Atento lo establecido en el artículo 3ro. de la ley 25.506, en virtud de lo normado por el segundo párrafo del artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación y teniendo en cuenta que -según la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia- "...en los instrumentos generados por medios electrónicos el requisito de la firma queda satisfecho si se utiliza una firma digital..." (S.C.B.A. Ac. A 74.409, in re "Carnevale, Cosme O. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria" del 8 de febrero de 2017), el presente se firma digitalmente (Art. 163, inc. 9 del C.P.C.C.).-