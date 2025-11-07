El Municipio avanza en la creación de 31 lotes con servicios en Sierra Chica

El Municipio de Olavarría trabaja en la generación de más soluciones habitacionales para vecinos y vecinas del Partido de Olavarría, tal como sucedió en los últimos meses tanto en la ciudad cabecera como en distintas localidades.

En ese sentido, en el marco de la última sesión del Concejo Deliberante celebrada el pasado jueves, fue aprobada la Ordenanza 5708/25, que había sido presentada por el intendente Maximiliano Wesner con el objetivo de crear el Programa de Lotes con Servicios para la Localidad de Sierra Chica.

De acuerdo con lo que se detalló desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, se trata de un total de 31 lotes, que estarán ubicados en distintos sectores del barrio Plan Federal de Sierra Chica.

“Es una gran satisfacción, pero también un respaldo al trabajo que se realiza desde el Municipio. Además, permite completar el anillo de las localidades más cercanas a Olavarría, es llevar a la práctica lo que siempre dice el intendente de abrazar de Olavarría de afuera hacia adentro”, expresó el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Juan Sánchez, quien enumeró la realización de los Programas de Generación de Lotes con Servicios que ya contemplaron previamente a vecinos y vecinas de Colonia Hinojo, Hinojo, Sierras Bayas y Loma Negra.

Además, anticipó que la puesta en marcha del programa reservado para Sierra Chica se desarrollará de manera paralela al de Loma Negra en cuanto a plazos de inscripción y requisitos. Las fechas se informarán próximamente.

En ese sentido, explicó que ambos programas, que en su conjunto generarán un total de 70 nuevos lotes con servicios, tendrán como condiciones ineludibles -entre otras- que las personas interesadas deberán estar inscriptas en el Registro de Demanda Habitacional y ser nativas y/o residentes de las mencionadas localidades.

“Son programas muy significativos. Porque fortalecen el arraigo, la identidad de cada una de las localidades, pero principalmente porque dan inicio a un proceso que culminará con la casa propia, y a nosotros como Municipio lo que más nos reconforta es que los vamos a acompañar en todo ese camino”, concluyó Sánchez.

Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial se expresó que en los próximos días se anunciará el inicio del período de inscripción, por lo que se invita a las personas interesadas a sumarse al Registro de Demanda Habitacional, requisito ineludible para poder participar del sorteo público.