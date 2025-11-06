Aprobaron la creación del programa “Lotes con servicios para viviendas” en Sierra Chica

En la jornada de este jueves se desarrolló una nueva actividad legislativa en el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría que incluyó una sesión especial, una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes y la 16ª sesión ordinaria del período 2025.

La jornada comenzó con una sesión especial convocada por decreto del HCD N° 100/25, durante la cual se aprobó la licencia del concejal Hilario Galli del 3 al 6 de noviembre y su reemplazo temporal por Gabriel Osvaldo Hernán Requena.

A continuación se llevó a cabo la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, convocada por decreto del HCD N° 098/25, en la que se aprobó por unanimidad la ordenanza enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal que declara de utilidad pública la obra de extensión de la red de gas natural en el barrio Villa Aurora.

Seguidamente dio inicio la 16° sesión ordinaria del período 2025, que incluyó el tratamiento de diversas iniciativas de relevancia comunitaria. Entre ellas, se aprobó la Ordenanza N° 5706/25, impulsada por la Asociación Olavarriense de Hipoterapia y trabajada en la Comisión de Salud, que regula las intervenciones asistidas con equinos en el Partido de Olavarría.

Posteriormente se sancionó la Ordenanza N° 5707/25, presentada por el bloque Unión por la Patria, que establece un procedimiento de actuación ante la presencia de animales de producción sueltos en espacios públicos.

También fue aprobada la Ordenanza N° 5708/25, elevada por el Ejecutivo Municipal, para la creación del programa “Lotes con servicios para viviendas” en la localidad de Sierra Chica, con el objetivo de promover el acceso al hábitat y el desarrollo urbano planificado. Cabe destacar que desde el Municipio se está llevando a cabo un plan habitacional que comenzó con 112 lotes en Olavarría y continuó por distintas localidades: 72 lotes en Colonia Hinojo, 108 en Sierras Bayas y 38 lotes en Villa Alfredo Fortabat.

Por iniciativa del bloque UCR, se declaró de interés legislativo municipal el torneo “Copa Aniversario” del Club Colonias y Cerros, que se realizará los días 6, 7 y 8 de diciembre.

Durante la sesión se aprobaron además pedidos de informes referidos al contrato de concesión de servicios públicos suscripto entre la Municipalidad de Olavarría y Coopelectric (LLA), así como al funcionamiento de la Sociedad de Fomento “Coronel Dorrego” (UCR).

Finalmente, se votaron una resolución solicitando mejoras en el acceso al barrio Minero y un pedido de cumplimiento de informes aprobados con anterioridad, ambos proyectos del bloque UCR.