Mendoza festejó la consagración de la “Lepra”

La noche del pasado miércoles quedará en la historia del fútbol argentino y en Mendoza, la obtención de un título profesional se festejó a lo grande con el arribo de Independiente Rivadavia.

Una gran cantidad de hinchas de la “Lepra” se hizo presente en el aeropuerto de Mendoza, para recibir al equipo que derrotó, en Córdoba, a Argentinos Juniors, en una emotiva final de Copa Argentina.

Luego de celebrar como nunca la obtención de la Copa Argentina en la cancha de Instituto, ante miles de hinchas enardecidos, el campeón llegó a Mendoza este jueves al mediodía.

La delegación de Independiente Rivadavia se dirigió al estadio Bautista Gargantini en una caravana que quedará para el recuerdo de todos los mendocinos y festejó ante miles de hinchas.

En el ingreso al estadio y con la Copa como compañera, Mauricio Cardillo sostuvo a la prensa mendocina: "No caemos aún en lo que logramos, pero fuimos justos campeones y estamos muy contentos".