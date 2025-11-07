Tras una convocatoria récord, la Escuela de Bomberos cerró su inscripción

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría informó que se encuentra cerrada la inscripción a la Escuela de Bomberos, luego de alcanzar una cifra inédita de postulaciones: más de 250 inscriptos en apenas siete días.

Ante esta convocatoria excepcional, la institución decidió finalizar el registro para avanzar con la siguiente etapa del proceso: entrevistas presenciales, evaluaciones iniciales y la preselección de candidatos que continuarán el camino formativo.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría agradecieron profundamente a cada persona que se interesó, consultó y se inscribió, destacando el compromiso y la vocación que demuestra la comunidad local al querer sumarse al servicio.

Asimismo, recordaron que las puertas del cuartel están abiertas para todos las 24 horas del día, e invitaron a los vecinos a seguir acompañando y conociendo el trabajo diario de la institución.