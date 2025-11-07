El Municipio abre una instancia evaluatoria en manipulación de alimentos

Desde la Dirección de Seguridad Alimentaria del Municipio de Olavarría se informó que se encuentra abierta la inscripción para la instancia evaluatoria en materia de manipulación de alimentos que se llevará a cabo en el mes de diciembre.

Desde el área, se aclara que en esta oportunidad no se realizará el habitual curso taller de manipulación segura de alimentos sino que se desarrollará sólo la etapa de evaluación.

La convocatoria se encuentra abierta hasta el lunes 8 de diciembre inclusive y la evaluación se enviará por mail el día 10 de diciembre. Para anotarse, se deberá completar el siguiente formulario, clic aquí.

La misma está destinada a todas aquellas personas que hayan realizado el curso anteriormente y no cuenten con el carnet de manipulador de alimentos o sí lo tengan pero deban renovarlo, como así también toda persona con título terciario o universitario que acredite formación en manipulación de alimentos (excluyente).

Cabe aclarar que aprobando la mencionada evaluación, podrán ser eximidos de realizar el curso de capacitación.