Jueves 06 de Noviembre 2025 - 17:23hs
Olavarría
Olavarría
 policiales
 6 de Noviembre de 2025 | 15:51

El Destacamento de Espigas tiene una nueva jefa: la Oficial Principal Natalia Galvan

La Estación de Policía Departamental de Seguridad de Olavarría confirmó el cargo que fue oficializado en los últimos días. 

La Estación de Policía Departamental de Seguridad de Olavarría informó que se realizaron cambios en las diferentes dependencias policiales de nuestra ciudad en el marco de un “reordenamiento interno" de los titulares.

Según se detalló, cambió el titular del Destacamento de Espigas, cuyo nueva jefa es la Oficial Principal Natalia Galvan. Por su parte, el Oficial Principal Marcelo Giles, quien ocupaba dicho cargo hasta ahora, pasó a desempeñar tareas en la Comisaría Primera

El acto en el que se oficializó el cambio fue presidido por el Subjefe de la Estación Departamental de Olavarría, Comisario Lucas Rodríguez y por el Titular de la Comisaría Primera, Subcomisario Juan García

 

