Olavarría se prepara para vivir la “Noche de los Museos”

El sábado 15 de noviembre Olavarría y sus localidades se suman a la primera edición de “Noche de los Museos en Olavarría”, una jornada donde el arte, la historia y la memoria se reúnen bajo las estrellas.

Con entrada libre y gratuita los espacios abrirán sus puertas desde las 19 horas invitando al público a recorrerlos a la luz de la noche, con nuevas miradas, sonidos y experiencias. Durante la noche los museos ofrecerán visitas especiales, intervenciones musicales, realidad virtual, talleres y la participación de vecinos e instituciones.

El circuito incluirá los espacios del centro y de las localidades.

Museos que participan del evento:

Museo Dámaso Arce (San Martín 2862).

Museo Municipal Hnos. Emiliozzi (Necochea 3229).

Museo Municipal de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti” (Av. Pellegrini 4200).

Museo Municipal de Espigas (Calle 6 y 9).

Museo Municipal de los Alemanes del Volga “Ariel Chiérico” (Av. de los Fundadores 610).

Museo Hogar Municipal Loma Negra (Sarmiento 830).

Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller (Av. San Miguel Arcángel 1209).

Colonia San Miguel Museo Municipal de la Piedra “Emma Occhi” de Sierra Chica (Calle Sbardolini 1001).

Museo Municipal de la Estación de Sierras Bayas (Avenida San Martín al 2000).

Cabe destacar que el evento contará con el acompañamiento de la Asociación Descendientes de los Alemanes del Volga filial Colonia Hinojo”, Unión de Colonias Alemanas del Volga del Partido de Olavarría, “Asociación Civil Patrimonio Cultural Minero, Casa de Cultura y Turismo Loma Negra (V.A.F.) y Patrimonio Sierra Chica.

En los próximos días, se dará a conocer el cronograma detallado con todas las propuestas de actividades pensadas en el marco de la “Noche de los Museos en Olavarría”.