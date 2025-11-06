Fútbol Local: Recalde se llevó los tres puntos del Domingo Colasurdo

El certamen que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División terminó con la 12° fecha y fue con derrota para el puntero para dejar en suspenso el ganador de la Fase Regular.
Recalde derrotó a Ferro en el Domingo Colasurdo en otro de los partidos que debió reprogramarse por las malas condiciones climáticas y dejó en suspenso la definición de posiciones de cara a la última fecha de la Fase Regular.
Con un gol en el complemento, el último equipo ascendido a la Primera División se quedó con el triunfo ante el puntero del campeonato.
Los resultados:
En Primera
Ferro 0 – 1 (Franco Orsetti) Recalde
En Reserva:
Estudiantes 2 – 2 Sierra Chica