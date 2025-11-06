Fútbol Local: Recalde se llevó los tres puntos del Domingo Colasurdo | Infoeme
Viernes 07 de Noviembre 2025 - 1:05hs
12°
Viernes 07 de Noviembre 2025 - 1:05hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Local
 - 6 de Noviembre de 2025 | 23:40

Fútbol Local: Recalde se llevó los tres puntos del Domingo Colasurdo

En la noche del jueves llegó a su fin una nueva fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” y fue con victoria para Recalde.

Fotos: Andrés Arouxet

El certamen que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División terminó con la 12° fecha y fue con derrota para el puntero para dejar en suspenso el ganador de la Fase Regular.

 

 

Recalde derrotó a Ferro en el Domingo Colasurdo en otro de los partidos que debió reprogramarse por las malas condiciones climáticas y dejó en suspenso la definición de posiciones de cara a la última fecha de la Fase Regular.

 

 

Con un gol en el complemento, el último equipo ascendido a la Primera División se quedó con el triunfo ante el puntero del campeonato.

 

Los resultados:

En Primera

Ferro 0 – 1 (Franco Orsetti) Recalde 

En Reserva:

Estudiantes 2 – 2 Sierra Chica

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME