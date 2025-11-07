Coopelectric realizó tareas de mantenimiento preventivo a un grupo electrógeno de la zona rural

Personal de Coopelectric realizó el mantenimiento preventivo de un grupo electrógeno que actúa como respaldo en las localidades de Espigas, Blanca Grande, Laguna Blanca Grande y Recalde.

Debido a las horas de marcha acumuladas, se realizó el mantenimiento al motor Diesel que consistió en el reemplazo de la bomba de agua, regulación de válvulas y de inyectores, ajustes en la distribución, control de fugas de fluidos y una revisión general del mismo.

Las tareas operativas se realizaron en Olavarría y el grupo electrógeno fue instalado nuevamente esta semana en la localidad de Espigas, donde se encuentra funcionando.

Estos equipos generan energía de manera autónoma, transformándola de mecánica a eléctrica a través de un motor. Contar con estos recursos genera un beneficio a la zona, ya que actúa como solución ante las contingencias que se generan cuando, por diversos motivos, se suspende el suministro.