Partidazos para las Semifinales del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División tiene a los semifinalistas.

En la jornada del último martes, Ferro y San Martín ganaron sus partidos para logar sus pasajes a las “Semis” que los enfrentará con ventaja de localía para el “Carbonero”.

Por otro lado, el miércoles se definió la otra llave donde se enfrentarán Embajadores y Racing luego de dos disputados duelos de Cuartos de Final. El cotejo para definir al finalista se jugará en el sintético del Tete Di Carlo.

Vale destacar que a partir de la ronda reservada para los cuatro mejores ya no habrá ventaja deportiva.