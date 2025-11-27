Partidazos para las Semifinales del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” | Infoeme
Jueves 27 de Noviembre 2025
 |  deportes
 |  Fútbol Local
 27 de Noviembre de 2025

Partidazos para las Semifinales del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”

Luego de dos días de programación, el Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” conoció a los mejores cuatro equipos y habrá partidazos en las semifinales.

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División tiene a los semifinalistas.

 

En la jornada del último martes, Ferro y San Martín ganaron sus partidos para logar sus pasajes a las “Semis” que los enfrentará con ventaja de localía para el “Carbonero”.

 

Por otro lado, el miércoles se definió la otra llave donde se enfrentarán Embajadores y Racing luego de dos disputados duelos de Cuartos de Final. El cotejo para definir al finalista se jugará en el sintético del Tete Di Carlo.

 

Vale destacar que a partir de la ronda reservada para los cuatro mejores ya no habrá ventaja deportiva.

 

