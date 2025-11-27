Handball: definiciones para el “Bataraz” en la As.Am.Bal.

Entre sábado y domingo, las Juveniles del “Bata” y el equipo de Menores se presentaron en instancias definitorias de la competencia que organiza la Asociación Amigos del Balón y logró destacar.

En la jornada del sábado, las Juveniles compitieron en el Súper6 disputado en el CEF N.º 40 de Mercedes.

En Juveniles Masculino, el “Bata” abrió su participación en los Cuartos de Final ante Riestra, cayendo por 38 a 24 y luego integró el triangular del 5° al 7° puesto, donde obtuvo una victoria por 24 a 20 ante Chacabuco y cerró la competencia con una caída 33 a 24 frente a Los Toldos para finalizar la séptima posición del certamen.

En Juveniles Femenino, Estudiantes disputó la semifinal frente a 25 de Mayo y fue derrota 38 a 28. Con este resultado, Estudiantes cerró su participación con un meritorio tercer puesto.

Ya en la jornada del último domingo, el equipo de Menores protagonizó un fin de semana sobresaliente en la ciudad de Chacabuco, donde se disputaron las instancias decisivas del Súper8.

En los Cuartos de Final, el conjunto “albinegro” obtuvo una amplia victoria por 39 a 20 frente a Alsina de Chivilcoy y en la semifinal, Estudiantes enfrentó al equipo local de Chacabuco, superándolo por 31 a 19. Con estos resultados, el plantel logró el pasaje a la final del certamen, que se disputará el 7 de diciembre.

Fuente: prensa CAE