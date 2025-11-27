Noviembre se va con tormentas y descenso de temperatura en Olavarría | Infoeme
Noviembre se va con tormentas y descenso de temperatura en Olavarría

Se prevén lluvias de variada intensidad tanto para este jueves como para buena parte del fin de semana. Las marcas térmicas caerán unos diez grados.

Después del intenso calor de las últimas jornadas el tiempo cambia por completo, y se anuncian lluvias tanto para este jueves como para el comienzo del fin de semana en Olavarría.

Las temperaturas máximas, que vienen rondando los 30º C desde el lunes, bajarán unos grados este viernes y continuarán su descenso durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que durante este jueves habrá probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas durante toda la jornada. Sin embargo, la temperatura máxima será de 29º.

Para el viernes habrá un descenso y se espera que la máxima alcance los 23º con cielo mayormente nublado.

Por su parte, para el sábado y el domingo anunciaron lluvias aisladas para la tarde y noche con temperaturas que alcanzarán los 20º.

