Noviembre se va con tormentas y descenso de temperatura en Olavarría

Después del intenso calor de las últimas jornadasy se anunciantanto paracomo paraen Olavarría.

Las temperaturas máximas, que vienen rondando los 30º C desde el lunes, bajarán unos grados este viernes y continuarán su descenso durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que durante este jueves habrá probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas durante toda la jornada. Sin embargo, la temperatura máxima será de 29º.

Para el viernes habrá un descenso y se espera que la máxima alcance los 23º con cielo mayormente nublado.

Por su parte, para el sábado y el domingo anunciaron lluvias aisladas para la tarde y noche con temperaturas que alcanzarán los 20º.