Fútbol Local: el “Carbonero” goleó y está en Semifinales

Ferro aseguró su presencia en Semifinales del Torneo Oficial “José Antonio 'Tito' Alonso" y en la noche de este martes, eliminó a Recalde.

Fotos: Verito Fotografías

En el Domingo Colasurdo, Ferro se transformó en semifinalista del certamen que organiza la Liga de Fútbol Olavarría con goleada incluida.

 

El “Carbonero” goleó 5 a 0 a Recalde y ganó su lugar entre los cuatro mejores de la competencia doméstica.

 

Nicolás Lareu con un gol en cada tiempo, Lautaro Castañares, Juan Álvarez y Thiago Andreu marcaron los goles del elenco ganador que se transformó en el mejor clasificado consumada la eliminación de Estudiantes.

 

 

Los dirigidos por Gustavo Liggerini controlaron las acciones en la primera parte y en la segunda mitad aseguraron la goleada.

 

