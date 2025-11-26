Básquet Local: la primera Final fue para Independiente

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División inició con la Final y fue con festejo para Independiente.

El “Rojinegro” derrotó 65 a 58 a Racing en el Duggan Martignoni y está a un partido de consagrarse nuevamente campeón del básquet olavarriense. Federico San Martín con 15 puntos fue el máximo anotador.

El elenco tandilense hizo valer su localía, fue al frente del tanteador durante todo el cotejo y si bien nunca logró una ventaja tranquilizadora, sumó la primera conquista de la Final y está más cerca de volver a consagrarse campeón del certamen de Olavarría.

La vendiera semana, en el Parque Olavarría, se jugará la revancha, con Racing con la obligación de ganar para forzar el desempate.

Síntesis Independiente – Racing:

Estadio: Duggan Martignoni

Árbitros:

Independiente (65): San Martín (15), Ullua (8), Di Salvo (6), Gutkin (13), Zulberti (12) -FI- Pedone Diez (0), Lanusse (9), Capristo (0), Ojeda (0), Lasarte (2). DT- Emmanuel Hartstock

Racing (58): Ciuffetelli (13), Santana (2), D´Alessio, S. (9), Vázquez (8), Mondino (6) -FI- Risso (7), Larregina (0), Pietrafesa (3), D´Alessio, F. (0), Yaben (10). DT- Axel Farías

Parciales: 23 – 19; 40 – 31; 53 – 42 y 65 – 58