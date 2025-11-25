Fútbol Local: rugió el "León" en el Parque Guerrero y es semifinalista

San Martín se transformó en el primer semifinalista del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría al vencer a Estudiantes en el Parque Guerrero.

El "León" derrotó 1 a 0 a Estudiantes en el Parque Guerrero y avanzó a Semifinales de la competencia liguista. Tobías Dominguez a los 63´ marcó el único gol.

Poco vistoso fue el duelo de Cuartos de Final en el recinto "Bataraz", no hubo llegadas claras y abusaron del pelotazo, situación que no cambió con la ventaja de San Martín.

Casi nada había pasado en la primera mitad, San Martín avisó con un remate de Palacios a los 6´ y Estudiantes tuvo su chance más clara desperdiciada a los 45' cuando Ferrara desvió un tiro penal mientras que antes, a los 22´, Alonso no pudo vencer al arquero rival.

En el complemento, el "Bata" insinuó más, pero el gol fue del "León". A los 63´ apareció Tobías Domínguez en el área para aprovechar el centro que llegó desde la derecha y marcar la apertura del marcador.

Necesitado de la igualdad, se volcó al ataque el "albinegro" pero no tuvo ideas, llenó el área de centros y generó alguna buena intervención de Andrada, pero se quedó sin tiempo y fue festejo para el equipo de Sierras Bayas y su hinchada que dijo presente en uno de los laterales del estadio.

Síntesis Estudiantes – San Martín:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Nicolás Rodríguez

Estudiantes (0): Julián Masson; Enzo Leguizamón, Leandro Castarés, Ramiro Alonso, Mariano Borda (J. Stular); Gerónimo Candia (L. Braun), Kevin Gentil (D. San Julián), Emmanuel Sbardolini (M. Flores), Bruno Peralta (L. Vides); Franco Peralta, Lorenzo Ferrara. DT- Mauricio Peralta

San Martín (1): Iván Andrada; Braian Tello (S. Colo), Facundo Becker, Bernardo Mosca, Facundo Torres; Ariel Tello (I. Colo), Tobías Domínguez, Facundo Masson, Tomás Palacios (L. Becker); Jael Román (M. Braunmuller), Emmanuel Appelhans (T. Baldo). DT- Nicolás Serantes

Amonestados: Palacios, Baldo (SM)

Expulsados: Vides (CAE)

Goles: 18´ ST Tobías Domínguez (SM)