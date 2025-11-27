Golf: Recabarren y Green, ganadores de la fecha del Ranking | Infoeme
Golf: Recabarren y Green, ganadores de la fecha del Ranking

Dos Categorías por hándicap disputaron una nueva fecha del tradicional certamen de mitad de semana. Iván Recabarren y Santiago Green ganaron.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos válido para el Ranking “Destino Global”.

 

Entre casi 30 participantes que le hicieron frente al calor del pasado miércoles, Iván Recabarren con 31 golpes fue el ganador en Hasta 16 de Hándicap y lo escoltaron Julio Escalada con 32 golpes y Adolfo Mosescu con 34 golpes.

 

En De 17 al Máximo, Santiago Green con 32 golpes y aventajando en el desempate automático a Raúl Sabbatini se consagró ganador. José Armendano con 33 golpes completó el podio.

 

La actividad continuará el sábado con el Torneo Clausura “Axion Energy” en la modalidad Medal Play 18 hoyos.

 

Fuente: prensa CAE

 

