Chingotto y Galán tuvieron rápido festejo en México

El calendario de Premier Pádel llega a su fin y en México se juega el último P1 donde debutaron con triunfo el olavarriense y el madrileño.

Federico Chingotto y Alejandro Galán iniciaron su participación en el cuadro principal del certamen disputado en Acapulco y fue con festejo en 47 minutos al derrotar a Enrique Goenaga y Luis Hernández Quesada por 6/0 y 6/1.

Sorteados los Dieciseisavos de Final, la “Chingalán” volverá a presentarse en la pista principal en la jornada del jueves donde enfrentará a Juan Tello y Eduardo Alonso.