Jueves 27 de Noviembre 2025
 27 de Noviembre de 2025

Chingotto y Galán tuvieron rápido festejo en México

En la jornada del pasado miércoles, Federico Chingotto y Alejandro Galán tuvieron su debut en el último P1 de la temporada y fue con una rápida victoria.

El calendario de Premier Pádel llega a su fin y en México se juega el último P1 donde debutaron con triunfo el olavarriense y el madrileño.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán iniciaron su participación en el cuadro principal del certamen disputado en Acapulco y fue con festejo en 47 minutos al derrotar a Enrique Goenaga y Luis Hernández Quesada por 6/0 y 6/1.

 

Sorteados los Dieciseisavos de Final, la “Chingalán” volverá a presentarse en la pista principal en la jornada del jueves donde enfrentará a Juan Tello y Eduardo Alonso.

 

