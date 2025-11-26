Fútbol Local: Embajadores y Racing completaron el cuadro de las "Semis" | Infoeme
21°
Olavarría
21°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Local
 - 26 de Noviembre de 2025 | 22:41

Fútbol Local: Embajadores y Racing completaron el cuadro de las "Semis"

En el transcurso de este miércoles se definieron los semifinalistas del Torneo Oficial "José Antonio 'Tito' Alonso". Embajadores y Racing hicieron valer sus localías.

Fotos: Verito Fotografías

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División aseguró la presencia en Semifinales de Embajadores y Racing que festejaron como locales.

 

 

En el primer turno, Embajadores logró empatar las acciones ante El Fortín en la última pelota y por ventaja deportiva, pasó de ronda.

 

Las acciones en el Tete Di Carlo tuvieron siempre a El Fortín al frente, pero los dirigidos por Fernando Di Carlo anotaron un gol en cada tiempo para ubicarse entre los cuatro mejores del torneo.

 

 

Ya en horario nocturno, Racing se impuso por la mínima a Loma Negra y se transformó en el último pasajero a las "Semis" del certamen liguista.

 

Los resultados:

Embajadores 2 (Juan Areco, Franco Fernández) – 2 (Leonardo Benito, Edgardo Maldonado) El Fortín 

Racing 1 (Braian Bortolotti) – 0 Loma Negra

