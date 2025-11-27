Tragedia en Mar del Plata: una joven periodista murió al caer desde un acantilado

La tarde en las playas del sur de Mar del Plata terminó en un episodio fatal cuando una mujer de 33 años cayó desde un acantilado de 25 metros en la zona de Barranca de los Lobos. La víctima fue identificada como Leticia Lembi, periodista oriunda de Tres Arroyos, quien se encontraba en el lugar con un primo y un grupo de amigos.

El hecho ocurrió cerca de las 18.45, a la altura del kilómetro 535 de la Ruta 11, frente a la Estancia La Moringa, un sector de acantilados donde una antigua escalera de acceso a la playa presenta desde hace años un notable deterioro. Lembi se encontraba sobre la plataforma superior de hormigón, un punto que vecinos y visitantes habían señalado como riesgoso debido a la erosión y la falta de mantenimiento.

El momento de la caída

De acuerdo con los testimonios preliminares, la joven habría intentado tomarse una fotografía cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío. El impacto contra las rocas provocó su muerte en el acto. Sus acompañantes comenzaron a pedir ayuda inmediatamente, pero nada pudo hacerse.

Minutos después llegaron al lugar una dotación de bomberos de San Patricio, personal del área de Riesgos Especiales del Municipio de General Pueyrredón, una ambulancia del SAME y móviles policiales. Los rescatistas debieron trabajar contra reloj para extraer el cuerpo antes del avance de la marea.

El fiscal de turno, Carlos Russo, se presentó en el lugar y, según trascendió, la causa quedaría encuadrada como una muerte accidental. La Subcomisaría Los Acantilados quedó a cargo de las actuaciones.

Una escalera denunciada por su deterioro

El accidente reavivó las críticas por el estado de la escalera en la que ocurrió la caída. Un video difundido en julio por el medio local Mar del Plata Notidata mostraba el grado de destrucción de la estructura, afectada por años de erosión costera y falta de intervenciones de seguridad.

Vecinos de la zona sostienen que el deterioro es conocido desde hace tiempo y que el acceso debería haber sido clausurado. La plataforma sobre la que estaba Lembi mostraba fisuras y desprendimientos, agravados por la cercanía al borde del acantilado.

Quién era Leticia Lembi

Lembi había estudiado en el Colegio Holandés de Tres Arroyos y luego se formó como periodista en la Universidad Nacional de La Plata. Durante las temporadas de verano trabajó como corresponsal del diario La Voz del Pueblo en Claromecó, aunque en los últimos años se desempeñaba como coordinadora de la agencia de comunicación digital Onlera, fundada por su primo Santiago Escudero, quien estaba presente al momento del accidente.

Además de su labor profesional, era conocida en su ciudad por su compromiso con la comunidad, su amor por los animales y por pertenecer a una familia tradicional de Tres Arroyos. Su padre había sido dueño de la histórica tienda Casa Evaristo, un comercio de referencia que funcionó durante ocho décadas.

La noticia generó profundo impacto en Tres Arroyos y en Mar del Plata. Compañeros de trabajo, exccolegas y vecinos expresaron su consternación en redes sociales y reclamaron que se investigue el estado de la escalera que terminó siendo escenario de la tragedia.