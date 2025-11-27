“Juani” Barbieri ganó el Premio Alumni | Infoeme
Jueves 27 de Noviembre 2025 - 18:21hs
28°
Jueves 27 de Noviembre 2025 - 18:21hs
Olavarría
28°
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 27 de Noviembre de 2025 | 18:01

“Juani” Barbieri ganó el Premio Alumni

En la noche del pasado miércoles, en el Predio “Lionel Andrés Messi” de la Asociación del Fútbol Argentino se llevaron a cabo los Premios Alumni y el mejor jugador de la B Metropolitana fue Juan Ignacio Barbieri.

El delantero olavarriense fue reconocido por el Círculo de Directivos y Ex Directivos del Fútbol Argentino en una nueva edición de los Premios Alumni.

 

Los Premios Alumni, correspondientes a la temporada 2024, destacaron la actuación del delantero de Olavarría que se transformó en el goleador del fútbol argentino cuando defendía los colores de Deportivo Armenio.

 

Juan Ignacio Barbieri fue reconocido con el Premio Alumni como el jugador destacado de la B Metropolitana luego de una temporada con 25 goles que le valieron, además, el fichaje en Independiente Rivadavia.

 

Los Premios Alumni tuvieron tres estatuillas de oro, ya que se reconocieron a Diego Placente, Nicolás Russo, presidente del Club Lanús, y Ángel Di María. Además, se entregó una distinción especial a los campeones mundiales 1978 y 1986 y a San Lorenzo campeón 1974.

 

