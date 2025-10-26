Elecciones 2025: hasta el momento votó el 41% del padrón | Infoeme
Domingo 26 de Octubre 2025 - 19:15hs
14°
Domingo 26 de Octubre 2025 - 19:15hs
Olavarría
14°
Infoeme
 Política
 26 de Octubre de 2025 | 18:23

Elecciones 2025: hasta el momento votó el 41% del padrón

La Provincia y todo el país vive las elecciones legislativas nacionales de 2025 hasta las 18 horas y  a partir de las 21 se espera conocer los primeros resultados preliminares-

La participación electoral en los comicios de este domingo asciende a las 15hs a un 41% del padrón electoral, según datos de la Dirección Nacional Electoral (DNE), dependiente del Ministerio del Interior.

La elección marca un hito institucional: por primera vez en la historia argentina se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema aprobado por el Congreso con el objetivo de simplificar el proceso electoral y reducir costos.

Con este formato, cada votante recibe una única hoja donde figuran todas las listas y debe marcar con una cruz su preferencia para cada categoría antes de depositarla en la urna.

